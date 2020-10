Derechos de la comunidad LGBTTTI siguen siendo atropellados: Transformando Vidas

Xalapa, Ver.- La presidenta de la asociación Transformando Vidas, Frida Méndez Oropeza, acusó que a pesar de las mesas de trabajo que han sostenido con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) los ataques y agresiones contra miembros de la comunidad LGBTTTI continúan ocurriendo.

Y es que recordó que en lo que va del año se han registrado 24 crímenes de odio solo en el estado de Veracruz, de los cuales no ha sido resuelto ninguno.

Además denunció que una integrante de la comunidad está siendo despojado de su vivienda en Arboledas de Xalapa.

“Ya se había mandado la denuncia a Desarrollo Urbano y no hizo caso, venimos hablando con el secretario particular del presente y se comprometió a mandar a los supervisores de Desarrollo Urbano a checar que le estaban robando la parte de estacionamiento a una señora e hicieron caso omiso y no fueron”, dijo.

Refirió que aunque ya se levantó la denuncia y se está atendiendo el caso, ese hecho demuestra una vez más la homofobia de muchos xalapeños.

Asimismo, Méndez Oropeza afirmó que es necesario que las reuniones que se tienen con las autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, se traduzcan en acciones que realmente ayuden a terminar con todos los actos de discriminación que sufren.

Afirmó que espera que pueda haber una mayor sensibilidad por parte de las autoridades para atender estas problemáticas y de esta manera lograr avanzar en la construcción de una sociedad más tolerante y respetuosa.