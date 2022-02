Derogar delito de ultrajes a la autoridad traería buenos dividendos para barras de abogados: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señala que la derogación del delito de ultrajes a la autoridad va a traer “buenos dividendos para barras de abogados que defienden a presuntos delincuentes”.

En conferencia de prensa expone además de los 40 jefes de plaza que fueron detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad, hay también 525 lugartenientes de la delincuencia organizada, aunque aclaró que no es el único delito por el que están detenidos.

“Entran como presuntos delincuentes por uno de los delitos, pero al írseles comprobando otros delitos (…) y además recuerden estos fueron en flagrancia, pero también es por reaprehensión por alguna falta al proceso al cual el presunto responsable, el juez lo vinculó y también las aprehensiones mandatadas por un juez; no es tan automático (su liberación), requerirá de un bien abogado para litigar, pero podría suceder que un juez de estos que amparan a diestra y siniestra, siniestramente vayan a proceder para ampararlo y pedir que lo liberen”.

Asimismo, sobre las protestas para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, refiere que no es generalizado, “no es generalizado eso, es falso, no es cierto, obviamente una madre va a defender siempre a su hijo independientemente de si está en la delincuencia organizada y hay que respetarla, ¿pero ya por eso vamos a derogar el delito de ultrajes”, cuestiona.

Precisa que por el delito hay mil 033 personas detenidas, pero algunas con orden de aprehensión, reaprehensión, en flagrancia, determinaciones de un juez y no solo lo hizo la Secretaría de Seguridad Pública o la Fiscalía General del Estado sino la Guardia Nacional y Ministeriales.

“Además de los 40 jefes de plaza, hay 525 lugartenientes de la delincuencia organizada, obviamente va a haber un gran negocio para las barras de abogados si se deroga el delito porque se van a ofrecer sus servicios, hay quien no tiene ética y que va a ir a buscar a liberar a estos presuntos delincuentes, por cierto, de estos mil 033, más de la mitad ya están vinculados y otros pudieron haber quedado libres”.

El mandatario estatal insistió en que en caso de que haya una situación injusta, se han liberado, “no sabemos cuántos porque eso lo determina el juez, pero es una falsedad decir de manera generalizada. ¿Dónde están la seriedad periodística? Dime quiénes; hay abogados que están defendiendo a la delincuencia organizada, ¿tú abogas por ellos? Ve qué papel estás jugando como medio; la sociedad debe darse cuenta qué papel juega un medio esto la sociedad lo debe saber. ¿informas a la sociedad o no? Pregunto a ti, ¿es tu derecho mal informar a la sociedad?”, respondió. ¿Cuándo me preguntes, dime ‘el abogado fulano dice qué’, por eso te pregunto qué barras de abogados. No hay que mentir, yo sé de una barra de abogados dijo que el delito está bien”, cuestionó a la reportera.

García Jiménez reitera que se podría dar la liberación de los jefes de plaza y lugartenientes que son los que han agredido a los policías, y que es falso que los ciudadanos de a pie comentan esos delitos.

“Esta discusión pública sobre ultrajes va a traer muy buenos dividendos para las barras de abogados porque van a ofrecer sus servicios a los presuntos delincuentes que están detenidos por este delito”.