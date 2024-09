Derriban casa de familia en predio irregular de Veracruz; temen perder su terreno

Veracruz, Ver.- En un abrir y cerrar de ojos, Irán Edith Bazán Toledo perdió todo el patrimonio que ha construido en los últimos 28 años porque vive en una zona irregular donde presuntamente los líderes quieren revender los terrenos.

La afligida mujer explicó que este lunes, mientras se ausentó para agendar una consulta médica, su casa, hecha de lámina fue derribada y, lo poco que estaba en su interior, quedó destruido.

Reconoció que aunque llegaron a invadir los terrenos donde habita, se hizo un pago de tres mil pesos a la entonces líder Ana Carreto, por lo que la zona ha sido su hogar en los últimos 28 años.

Comentó que la que era líder falleció y ahora el nuevo encargado presuntamente pretende revender los terrenos, desalojando sin previo aviso a las primeras familias que llegaron a invadir la zona.

“Es una zona irregular, pero hemos estado viviendo ahí por 28 años, mi esposo fundó la colonia junto con la señora Ana Carreto, nos han estado moviendo porque están construyendo calles pero ahí vivimos, pero resulta que como doña Ana ya falleció dejó de encargado a su hijo y me está pidiendo 50 mil pesos para que pueda seguir viviendo ahí. No sé qué pretenda si volver a vender o quién sabe pero el lunes me ausenté un rato y cuando regresé mi casa estaba derrumbada y todas mis cosas destruidas”, expresó.

Dijo que, aunque su casa estaba destruida, logró pedir apoyo a la Policía para evitar que pusieran candados al predio y que le negaran el paso.

La mujer asegura que no tiene otro lugar donde vivir, por lo que pidió apoyo legal para conservar su terreno donde habita con sus hijos, su pareja y dos menores, uno recién nacido.

Menciona que aunque no tiene documentos de su terreno, paga por los servicios de agua y energía eléctrica,

“Yo no quiero perder mi casa, voy a presentar una denuncia en la Fiscalía y pedir apoyo para que me orienten no quiero perder mi casa, todos estamos en la misma situación irregular”, expuso.

