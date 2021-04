Desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer se agrava

Veracruz, Ver.- La falta de medicamentos en la Torre Pediátrica de Veracruz ha provocado que muchos menores retrasen sus tratamientos oncológicos e incluso que agraven su estado de salud.

En el 2019 el millonario robo de medicamentos oncológicos conllevo a la muerte de un menor de cuatro años víctima de hemofilia.

De acuerdo a los padres de familia de los menores que se atienden en el hospital Pediátrico o también llamado Hospital Infantil, desde el primer reporte de desabasto de medicinas se promovieron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos como una acción de amparo porque es una obligación del sector salud otorgar los medicamentos para que los niños reciban sus tratamientos.

“El desbasto de medicamentos ha sido un problema constante y eso por supuesto repercute en la salud de los niños, en el 2019 un niño falleció por el robo de medicamentos que hubo y donde los padres pedimos que se tomaran acciones legales, pero ya no supimos en que quedo, se dijo que a las personas solo las removieron de sus cargos, no sabemos, lo que a nosotros nos importa es que haya medicamentos para que nuestros hijos reciban los tratamientos y si metimos quejas ante derechos humanos pero no supimos que paso porque fue otra mamá que era la vocera la que se encargó de eso”, indicó una de las madres afectadas.

Hasta hace poco los padres de familia denunciaron la falta de medicinas como el Metotrexate y Puritinol, además del Carboplatino entre otras que son sustancias importantes para los tratamientos de quimioterapias.

Algunos medicamentos se han conseguido a través de asociaciones para que los menores no pierdan sus tratamientos, pero otros casos se han tenido que reprogramar las citas, sin importar que muchos niños vienen de municipios alejados de la ciudad de Veracruz como Coatzacoalcos.

Recientemente la presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Susana Lara García hizo referencia que otro factor importante que ha agravado la salud de los pequeños es la pandemia pues tan solo en este primer trimestre se contabilizan 8 decesos porque algunos tuvieron que suspender sus tratamientos y mantenerse en casa y otros casos hubo retraso en sus tratamientos.

Comentó que los fallecidos eran muy pequeños y preadolescentes de entre 11 y 15 años de edad.

Cabe mencionar que luego de la última queja de los padres de familia por la falta de medicamentos que se filtró en los medios de comunicación, presuntamente este domingo llegó un cargamento de medicinas al Hospital pese a que se dijo que era un desabasto a nivel nacional.