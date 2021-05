Desalojan a taxistas; pedían liberación de unidades, bloqueaban cochera de SSP

Integrantes del Sindicato de Operadores, Propietarios y Anexos de Veracruz (Sopaver) que bloqueaban la cochera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP y la calle Zaragoza fueron detenidos por elementos policiacos.

Los taxistas pedían la liberación de cuatro unidades que Transporte Público no les ha entregado.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El Secretario General del Sindicato, José Luis Castillo Salas, acusó que, aunque ya pagaron las multas, “funcionarios menores” se niegan a liberar las unidades.

“Las autoridades menores no resuelven a la clase trabajadora. Tenemos cuatro carros detenidos por cosas menores, no venimos a pedir dinero, no queremos que nos regalen lo del corralón, venimos a pedir que nos dejen trabajar”, expresó.

Aseveró que los taxis fueron detenidos por temas como falta de licencia, llantas o estacionarse en lugares prohibidos, lo cual, consideró excesivo.

Los vehículos son de los municipios de Coacoatzintla, Jilotepec y Jamapa.

“Por prepotencia de los funcionarios menores, por eso no nos dan las unidades, es lo único que pedimos”, dijo.

Esta era la tercera vez que los integrantes de esta corporación se manifestaban en el centro de la ciudad por el mismo hecho.

En la primera ocasión se quitaron las camisas y advirtieron que se desnudarían para recibir la atención de las autoridades.

Para la segunda vez llevaron una carroza y un féretro en el que uno de los trabajadores del volante se acostó como exigencia a las autoridades.

Y en esta ocasión, decidieron bloquear la cochera de las instalaciones de la SSP, motivo por el que fueron desalojados.