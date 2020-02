Una bajeza involucrarme en desalojo de Luchita: Sergio Hernández

Xalapa, Ver.- El diputado local de la fracción mixta de Acción Nacional Veracruz, Sergio Hernández Hernández, desmintió que haya tenido que ver con el caso de Luz María Landeros Becerra -mejor conocida como doña Luchita- quien fue desalojada de su casa a la edad de 88 años el pasado martes 11. Aseguró que se trata de una guerra sucia orquestada por el gobierno debido a las críticas que ha hecho por la falta de resultados.

“Es una bajeza porque e involucran en algo que no tengo nada que ver que es totalmente falso”, dijo.

Comentó que el abogado de la nieta declaró que no tiene ningún vínculo con el tema; tampoco cuenta con acercamientos con un juez.

Hablé con su hija para ponerme a sus órdenes y una de las cosas fue preguntarle dónde va a vivir doña Luchita, la hija me dijo nos sacaron, me dejaron sin nada, ella misma me dijo que ‘nos están ofreciendo una casa que cuesta 5 mil pesos y nos cobran 5 mil pesos de depósito

