Desaparece Comisión especial, pero Monreal continuará en la defensa de víctimas

Veracruz, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila confirmó la desaparición de la Comisión Especial que investigaba al gobierno de Veracruz, pero continuará con la defensa de las víctimas de abuso de autoridad en la entidad.

En entrevista con medios de comunicación, la cual fue compartida en sus redes sociales informa que se dio por concluido el trabajo de la comisión especial, la cual había sido creada en diciembre de 2021 tras la detención de Juan Manuel “N” integrante de la Junta de Coordinación Política en el senado de la república.

Leer más: Gobernador Cuitláhuac le gana el juego al senador Monreal

Argumenta que continuará en la lucha por la defensa de las víctimas, pero no lo hará como coordinador de ninguna comisión ni involucrará a todo el Senado, ya que reconoce que dentro del grupo existen diferencias.

Local Gobernador podría proceder legalmente contra Comisión Especial

“Soy muy claro, muy sencillo, muy humilde en decir que en esta decisión de la comisión de Veracruz no me acompaña el grupo, tengo actitud de respeto, pero he afirmado que yo no voy a ceder en ninguna posición personal, es decir como Ricardo Monreal como senador ya no como grupo yo voy a continuar defendiendo a las víctimas y voy a seguir muy cerca del asunto de Del Río y de más asuntos que están por ultraje a la autoridad y no basta la derogación sino la libertad de esos mil”, detalla.

Afirma que por ahora la prioridad es la unidad del grupo pues insiste que prefiere evitar diferencias y divisiones.

“Me parece que el grupo no acompaña la decisión que se había tomado, la mitad del grupo, menos o los que sean, estoy consciente de eso, en esta decisión no me acompañaron y lo respeto, respeto la decisión de ellos”, insiste.

Aclara que la conformación de la comisión fue legal de acuerdo al derecho parlamentario.

Todos los expedientes de presunto abuso de autoridad que fueron denunciados ante la comisión especial serán enviados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como a las comisiones de derechos humanos y de gobernación en el senado.

En cuanto al caso de José Manuel “N”, menciona que continuará defendiendo su inocencia, ya que la base de su acusación es una denuncia anónima y no hay pruebas sustentables.

“El saldrá de la cárcel porque es inocente, el único tema es por qué esperar meses detenido cuando todos sabemos que es inocente, la justicia tardía, selectiva es un gran problema, pero tengo confianza en la justicia federal”, agrega.

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República determinó la desaparición de esta Comisión Especial.

Cabe recordar que el pasado miércoles, el senador y veracruzano Dante Delgado Rannauro había declinado a presidir esta comisión.