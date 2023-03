A casi 60 días de su desaparición, familiares del abogado Ricardo Lagunes exigen respuestas

Xalapa, Ver.-Arturo Lagunes Moreno padre del abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca desaparecido junto con el líder comunitario indígena de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia desde el pasado 15 de enero, se manifestó junto con familiares y amigos en Plaza Lerdo para exigir a las autoridades se les busque y se haga justicia.

Refiere que su llamado es para que las autoridades cumplan con su deber y les ayuden a encontrarlos con vida.

“Nos toca hoy cumplir casi 60 días de la desaparición de mi hijo y del señor Antonio, compañero y líder comunitario de la comunidad de Aquila, Michoacán, mi hijo radica en Colima con su familia, trabajo por aquellos rumbos en este momento, yo soy originario de Veracruz y radico en Xalapa”.

Te puede interesar: Desaparecieron más de mil menores de edad en Veracruz, alertan

¿Por qué piden el apoyo del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez?

Señala que por tercera ocasión le están solicitando al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que los atienda y que sea el enlace para que puedan ser recibidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Son 60 días y no tenemos una sola noticia de ningún tipo, de ninguna de las instancias que les corresponde, sea de búsqueda o de investigación, el caso está atraído por la Fiscalía General de la República entonces es muy desesperante y angustiante no saber nada de tu hijo, nadie sabe lo que es vivir esa angustia y ese dolor tan grande de no sabes en qué condiciones esté”.

Local Al término de la administración se habrán cumplido promesas a colectivos: Comisión de Búsqueda

Pide que sean atendidos pues no es posible que los mexicanos tengan una atención de “quinta o de sexta cuando los estadounidenses que no tienen ningún buen antecedente, en menos de cuatro días, los encontraron, como haya sido, pero los encontraron”, dijo respecto a lo ocurrido en Matamoros.

Sostiene que han tocado ya varias puertas como el Senado, el Congreso de la Unión además de las diversas manifestaciones y no han obtenido respuesta.

Te puede interesar: Fiscal encargada de la búsqueda de Fátima se fue de vacaciones, acusan familiares

“Hemos estados en todos lados, ésta es la tercera manifestación que hacemos en Palacio, simultáneamente se está haciendo en el Zócalo de la Ciudad de México, nuestra familia es grande y estamos distribuidos por situaciones del crecimiento laboral y familiar de cada uno de los hijos en distintas partes de la República, por eso en diversas sedes hacemos los plantones”.

Arturo Lagunes Moreno padre del abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca indica que es la tercera vez que pide el apoyo del gobernador de Veracruz / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Expone que, si bien las autoridades no los han tratado mal, tampoco les han resuelto nada ni les han podido dar alguna noticia que es lo que están esperando.