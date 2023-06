Se cumplen 12 días de la desaparición de Erick; madre pide apoyo para localizarlo

Veracruz, Ver.- En una desesperada búsqueda por encontrar a su hijo, Yazmín Virgen pide apoyo a las autoridades municipales de Veracruz para localizar al joven estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz (Itver).

Este lunes, la mujer se plantó en el zócalo de la ciudad mientras se realizaban los honores para pedir apoyo a la autoridad municipal ya que se cumplieron 12 días desde que Erick Raymundo González Virgen de 21 años fue reportado como desaparecido ante la Fiscalía.

La afligida mujer indica que no hay avances en las investigaciones, que diariamente acude a la Fiscalía para pedir información, pero que no le han dado ninguna atención.

Local Solo en junio reportan a 16 personas desaparecidas en Veracruz

También ha hecho llamado al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, pero considera que el ejecutivo esta "sordo".

“No hay nada, no hay avances, yo tengo que ir a la Fiscalía a preguntar, porque nadie me manda a llamar, tengo que ir a preguntar, es algo desesperante, alzo la voz al gobernador pero él no escucha, es sordo. Pido la ayuda del presidente de la república para encontrar a mi hijo”, expresa.

Menciona que aunque hay una búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, como familia han hecho sus propias campañas para tratar de localizarlo, sin embargo, aún no hay pistas que puedan llevar con el estudiante en Ingeniería en Sistemas Computacionales.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Erick Raymundo?

La mujer dialogó con la alcaldesa por unos minutos donde le pidió apoyo para encontrar al joven estudiante.

Erick Raymundo González Virgen desapareció el pasado miércoles 7 de junio.

Te puede interesar: Son 8 casos de adolescentes agredidas en plaza comercial: Brujas del Mar

Solicitamos su colaboración para localizar al C. Erick Reymundo González Virgen, cualquier información, contactar al número y/o correo que aparece al margen de este boletín. #Veracruz #LaAntigua #BocaDelRío @botDesaparecidx pic.twitter.com/guVDuSa0wG — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) June 8, 2023

Según lo que se ha informado, el joven salió del Itver y se dirigió a su casa en la colonia Progreso en la zona norponiente de Veracruz, donde una cámara de vigilancia lo captó cuando ingresó y salió de una farmacia ubicada a un kilómetro de su hogar.