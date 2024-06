Extinción de la Fuerza Civil no afectará la seguridad de Xalapa: Ricardo Ahued

El alcalde Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que la extinción de la Fuerza Civil no afectará la seguridad de la ciudad, pues se cuenta con el trabajo y presencia de los elementos de la Policía Municipal.

"En nuestro cargo tenemos la Policía Municipal y no opino de un tema que es estatal, veremos ahí el procedimiento. Nosotros estamos capacitando a la Policía, 90 y tantos por ciento de certificación".

En entrevista, previo a la sesión de cabildo abierto para recibir propuestas ciudadanas en materia turística, expuso que en la corporación municipal están ampliando tanto las herramientas como la capacitación, pues es lo que le compete al Ayuntamiento.

"Lo otro depende de lo que les pueda comentar la autoridad que tiene a su cargo. No (afectará la seguridad en Xalapa) para nada. Yo creo que estaremos atentos a las obligaciones y a la coordinación que se hace en la mesa de seguridad con las Fuerzas Armadas y con la policía que esté disponible para que podamos atender la mitigación de cualquier evento de seguridad".

Asimismo, cuestionado sobre que si debido a los señalamientos hacia la corporación, consideraba que fue tardía la acción del Estado, dijo no poder opinar de ese tema "porque no lo conozco. Yo creo que es un tema de una decisión y ese tema, repito, es de ámbito estatal y no tengo la información de que yo les pueda advertir algún comentario de ninguna índole".

Periodo vacacional en Xalapa

En otro tema, señaló que Xalapa está lista para recibir a los visitantes en las próximas vacaciones de verano y que contarán con eventos artísticos y culturales para ello.

"Estamos trabajando con eventos sociales, culturales, ahorita atendiendo una sesión abierta para escuchar los planteamientos que tenga para la mejora del tema turístico y económico de la ciudad".

Expuso que está trabajándose en la infraestructura como en mejora de la imagen urbana y de la atención a las y los visitantes.

"El día de ayer recibimos visitantes de diferentes países que vinieron por medio de la Universidad Veracruzana a un evento que tienen con ellos y aquí fueron atendidos todos ellos, todas ellas que vienen de diferentes países. Seguiremos atendiendo. Hay eventos que vienen de música, que tenemos también una mini-OTI veracruzana para atender precisamente al gran maestro Popo Sánchez", abundó.

