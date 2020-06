Desaparición de personas no para en Veracruz, sigue a pesar del Covid

Xalapa, Ver.- La encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya, reveló que aun cuando esperaban una disminución en los reportes por personas desaparecidas durante la pandemia, no ha existido tal reducción.

En promedio reciben 20 denuncias a la semana, pero en el 70 por ciento logran localizarlas, dado que se trata, en su mayoría, de ausencias voluntarias o personas que no pudieron comunicarse con sus familiares, dijo.

Explicó que desde la Comisión Estatal de Búsqueda no han dejado de hacer su trabajo, el área sigue activa y cuando reciben un reporte y tienen que salir a buscar a las personas lo llevan a cabo coordinados con otras instituciones para poder realizarlo en todo el estado.

Aseguró que no han registrado un incremento en el número de personas desaparecidas dado que la actividad es similar a la de antes de entrar al confinamiento y aunque se esperaba una reducción no ha sucedido de esa forma. “A la semana tenemos alrededor de 20 reportes y tenemos un porcentaje del 70 por ciento de localización, la mayoría son localizaciones, personas que a veces se ausentan de forma voluntaria, que salieron de su domicilio, que se quedaron sin comunicación, que perdieron señal o no llegaron un día, ha sido eso lo más frecuente”, manifestó.

Los municipios donde hay más reportes son el centro de la entidad como Xalapa, Córdoba, Orizaba, Medellín de Bravo y el puerto de Veracruz.

Refirió que la búsqueda de personas en predios está detenida por la pandemia, pero han trabajado de mano con la Fiscalía General del Estado para avanzar en la revisión de las carpetas para tener una base de datos. “Estamos reforzando a nivel nacional con la Comisión Nacional de Búsqueda el protocolo homologado de búsqueda y a su vez también el Registro Nacional de Búsqueda de Personas”, añadió.

Refrió que han realizado foros con familiares de personas desaparecidas para que den su opinión acerca del proyecto de protocolo homologado de búsqueda que corresponde coordinar a la Comisión Nacional.