Descarta gobierno estatal uso de la fuerza pública contra turistas

Veracruz, Ver- Luego de que el alcalde de Veracruz pidió que se use la fuerza pública para desalojar a personas que insisten en acudir a las playas, el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Patrocinio Cisneros Burgos, le respondió que no está en manos de los políticos tomar decisiones ni medidas relacionadas con la emergencia del coronavirus.

Señaló que es un tema que ya está siendo atendido por especialistas del sector salud, quienes ya hicieron las recomendaciones correspondientes a la población a través de su vocero, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez en el sentido de que procuren mantener una constante higiene personal, mantener sana distancia y quedarse en casa.

Por lo que dejo claro el funcionario veracruzano que en ningún momento se ha hecho la recomendación de utilizar la fuerza pública como propuso el alcalde porteño, Fernando Yunes.

“No es el uso de la fuerza pública, sino el uso de la razón y el uso del diálogo el que tenemos que privilegiar, se equivocan algunos y entiendo que no comprenden porque son muy pequeños en todos los sentidos para entender las recomendaciones que en materia de salud se están haciendo”.

El funcionario estatal mencionó en ese sentido que es a través del diálogo y no con medidas radicales que se debe concientizar a la ciudadanía a seguir las recomendaciones sanitarias.

“Vi también que desde el 13 de marzo el prohibió una serie de cosas en su municipio, déjame decirte que para empezar un alcalde no es la cabeza rectora en materia de sanidad, es el gobernador y el presidente de la república y en este caso particular de esta epidemia, el presidente de la república, ha sido muy claro que las recomendaciones que se emitan van a estar en manos de especialistas, no de políticos”.

Invitó a las autoridades municipales de Veracruz y de los otros municipios que mejor atiendan las indicaciones en la materia y que no politicen las cosas.

Que mejor explique y convenza a sus ciudadanos porque las personas deben mantener sana distancia y quedarse en sus casas, dijo el entrevistado.

“Todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza, en este caso tenemos que hacer entender a los veracruzanos y las personas que en estos momentos nos visitaban, desde otros estados que no estamos de vacaciones, que estamos padeciendo una emergencia sanitaria y que todos tenemos que cooperar estando en aislamiento en nuestras casas”.

Descartó en ese sentido que se vaya hacer uso de la fuerza pública para retirar a los bañistas que acudan a las playas en Veracruz.

No obstante lo que estarán haciendo elementos policiacos y de Protección Civil en playas es invitar a la gente a que se retire de la zona, sin reprimir.