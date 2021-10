Descarta Sergio Gutiérrez Luna polémica con el Gobernador

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna descarta cualquier polémica con el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, ya que “los que estamos en la Cuarta Transformación debemos de trabajar juntos, unidos, por el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Durante una entrevista radiofónica con una estación local, el legislador morenista señaló que el Gobernador “tiene todo mi respeto, es una persona que está trabajando por Veracruz y que está dando resultados”.

Considera que una de las obligaciones de los diputados de Morena es dar a conocer los logros de este movimiento político y que es, precisamente, lo que ha estado haciendo, reuniéndose con personas de todos los sectores para darles esta información, replicando el ejercicio del Presidente de comunicarse directamente con la ciudadanía.

“Tiene razón el Gobernador, hay que trabajar desde abajo, es justamente lo que estamos haciendo, informando, acercándonos a la gente y así vamos a seguir”, puntualizó.

“Yo no quiero causar una polémica donde no tiene que haberla. He platicado algunas veces con el Gobernador, le he reiterado que tiene todos mis respetos -se lo he dicho personalmente- y también le he dicho que me gustaría platicar más a profundidad con él para comentar lo que estamos haciendo”, dijo el diputado federal.

"Estoy dedicado a seguir respaldando, desde la Cámara de Diputados, todos los proyectos de la Cuarta Transformación para todo el país y, en especial para el sureste, planteados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador", agrega.

Ratifica lo dicho en otros foros en el sentido de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, enviado por el Ejecutivo y que pronto debatirá la Cámara, contempla recursos muy importantes para Veracruz, cuyo Gobierno del Estado y Municipios tendrán 8 mil 700 millones de pesos extras a los que tuvieron este año.

Lo anterior, es independiente de proyectos federales de inversión directa, también previstos, como los mil 200 millones de pesos para la ampliación del puerto de Veracruz y los 10 mil millones de pesos para el Corredor Interoceánico del Istmo.