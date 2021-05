Descartan reinstalación de extrabajadores del SAS

Veracruz, Ver.- Francisco Palacios Rodríguez, secretario general del sindicato único de trabajadores al servicio de Grupo MAS, rechazó que exista la posibilidad de que trabajadores del SAS puedan ser reinstalados en el actual órgano operador del agua como aseguro la exlíderesa sindical, Angélica Navarrete.

Explicó que por un lado nunca tuvieron una relación laboral y contractual con Grupo MAS y el Sistema de Agua y Saneamiento quedó extinguido y con ello su sindicato.

“Hay que recordar que quien tiene relación jurídica es el sindicato que representamos desde septiembre de 2015, contrato que se encuentra legalmente depositado ante la autoridad laboral estatal con lo cual queda manifiesta la relación laboral y contra actual desde antes que se extinguiera el SAS”.

"Esa es la principal por la que cuando ella habla de sustitución patronal, la autoridad laboral local pues no le ha favorecido en su argumentos, toda vez que no existe tal, se trata de un organismo público descentralizado que ya se extinguió y con él su sindicato y una empresa mixta que no tiene ningún tipo de relación", manifestó Palacios Rodríguez.

El líder sindical de los trabajadores de Grupo Mas, aclaró además que tampoco puede hablar de una sustitución patronal, pues al no existir una relación laboral con Grupo Mas tampoco podrá hacerlo.

Por lo que respecta a los amparos que Angélica Navarrete asegura haber ganado, el dirigente sindical dijo que es lo que jurídicamente se le conoce “para efectos”, pues se refiere a que la autoridad laboral no ha podido notificarle al SAS de las demandas que ha emprendido Ángelica Navarrete.

Y Si bien es cierto que tienen una gran cantidad de agremiados que laboraron en SAS, aclaró que en su momento todos ellos recibieron su liquidación ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y finalizaron su relación laboral, por lo que estuvieron en condiciones de contratarse en Grupo MAS y afiliarse con Sutmas, único sindicato que hay en al actual órgano operador del agua y cuya toma de nota está debidamente depositada en las instancias laborales.

Francisco Palacios destacó las precisiones para no confundir a la opinión pública y sobre todo a la base trabajadora.

Lamentó que la ex dirigente mezcle temas incompatibles, pues ella representaba un sindicato que laboraba para el SAS, y al extinguirse este organismo, el sindicato y la toma de nota quedaron extinguidos también.

“Entonces buscar responsabilizar a otra empresa totalmente distinta a la cual ella laboró, se me hace un poquito complicado, porque esto confunde a los agremiados y a la opinión pública”, reiteró Francisco Palacios Rodríguez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento.