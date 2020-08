Desde el Zócalo de Veracruz, estudiante tomó clases conectado a la red de la zona

Veracruz, Ver.- Sin televisión ni internet en casa, José Gabriel González Gómez tomó las clases de la primera semana de este ciclo escolar en el Zócalo de la ciudad de Veracruz conectado a la red de la zona.

Incómodamente sentado en una silla de plástico, el menor de 13 años estudiante de quinto de primaria utilizó el celular de su papá de oficio bolero para poder cumplir con las actividades que durante esta semana se fueron desarrollando como parte del esquema que se aplicó ante la emergencia que se vive por el Covid-19.

Local Tropiezos digitales y falta de canales de TV, al arrancar cursos

Cansado, por ratos frustrado y con algunas complicaciones, el pequeño relató que estos días fueron muy difíciles debido a todas las incomodidades ya que se encuentra tomando las clases en la vía pública y no en su casa como otros estudiantes.

Sin embargo, dijo que en su casa no cuenta con televisión ni internet para poder conectarse y tomar las clases.

Fue muy difícil, mi papá me prestó su celular para poder conectarme al internet de aquí del zócalo porque en mi casa no tengo tele ni internet. En esta semana hicimos un repaso detalló.

Félix González, padre del menor y bolero del Zócalo, mencionó que por la crisis que viven no cuenta con el recurso para contratar internet en casa por lo que optaron porque José Gabriel tomará las clases en el parque y “echarle el ojo” para apoyarlo en lo que puedan.

“Trabajo de bolero de domingo a domingo en el Zócalo de Veracruz y me lo traje para que se conecte a la red de aquí, ahorita no hay para contratar internet y la televisión que tenemos es muy antigua no sirve para conectarse, tampico hay para comprar otro equipo y le presto mi celular, estamos haciendo el esfuerzo y mi hijo se viene aquí con su mamá están sentados y ya termina la clase y se van, yo me quedo a seguir chambeando”, dijo.