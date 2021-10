Desde plaza Lerdo piden conclusión de obra en Jardín de Niños

Padres de familia y alumnos del Jardín de Niños "Genoveva Cortés" de Xalapa se manifiestan en la plaza Sebastián Lerdo para exigir a las autoridades estatales la conclusión de la rehabilitación de dicha institución, la cual se detuvo en septiembre pasado.

Señalaron que a pesar de ser un inmueble ya construido, que sería rehabilitado con recursos del Programa Escuelas al Cien, tras el inicio de las reparaciones se quedó sin agua, sin luz, sin sanitarios, con una barda inconclusa y sin portón.

A nombre de los padres de familia, Adair Aguirre, dio a conocer que se aprobó un presupuesto de 640 mil pesos para el mantenimiento de la escuela que inició en junio pasado, pero quedó detenido a mitad de septiembre.

"Queremos que se termine la obra porque los niños no tienen ni una taza o mingitorio, no se cuenta con las condiciones para que asistan a clases, son 86 menores los del Jardín de Niños los que no han podido acudir a clases", expuso.

Destacó que tras la detención de las obras, se entregaron oficios en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y ante la falta de respuesta el pasado 17 de septiembre se manifestaron en la dependencia, donde fueron atendidos por su titular, Zenyazen Escobar García, quien, supuestamente les prometió que la obra sería concluida a la brevedad.

Sin embargo, dijo, a la fecha la constructora no ha iniciado las labores para poder concluir la obra pendiente.

Comentó que la escuela, ubicada en el Circuito Quetzalcóatl de la ampliación colonia Moctezuma, es necesaria por ser la única que se encuentra cerca de la zona.

"Pedimos al Gobernador y a la Dirección de Espacios Educativos que se concluya la obra porque los niños necesitan estudiar, es el día que no han podido iniciar las clases y no queremos que se vean perjudicados por esta demora", agregó.