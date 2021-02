Desde Xalapa va por el título "La más Draga" de Latinoamérica

Xalapa, Ver.- Por primera vez, Veracruz tendrá presencia en “La más Draga”, considerada la plataforma más importante de competencia “drag queen” en Latinoamérica y de países de habla hispana. Será Electra Walpurgis, artista radicada en Xalapa, quien asista al certamen de transformismo en búsqueda del título y la corona.

Llegar a este encuentro no ha sido fácil. Detrás hay trabajo constante a nivel personal, profesional, creativo y económico, compartió en entrevista la joven de 23 años, quien cuenta con estudios de teatro y de lengua y literatura hispánicas.

Originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Electra Walpurgis declara sentirse más veracruzana y xalapeña, pues fue en esta ciudad donde se encontró a sí misma y donde construyó su personaje, una guerrera espacial que no es del planeta Tierra pero llegó a él y se enamoró de lo que encontró.

Local Comunidad LGBTTTI pide a los partidos políticos representación e inclusión

Electra tiene como fuente de inspiración a mujeres empoderadas como Juana de Arco, La Malinche y Carlota, por nombrar algunas, y son las galaxias y la ciencia ficción su referente inmediato.

A Electra le es imposible contener la emoción cuando rememora su pasado, ya que con el pretexto de realizar estudios en la capital del estado logró salir de su casa. Juan Carlos Corzo Ruiz tenía apenas 17 años y las bases de su educación estaban fundamentadas en la religión (Testigos de Jehová).

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

“No podía escuchar cierta música y algunos contenidos audiovisuales tampoco los podía ver, pero en Letras empecé a tener acercamiento con los estudios de género y teoría queen. Me causaba un conflicto tremendo, pero después surgió la oportunidad de hacer una obra de teatro. Hice un papel que lo cambió todo”, expresa.

Como un parteaguas define ese momento, pues después vino su incursión en el “drag queen”, donde más allá de orientación sexual e identidad de género encontró el lugar donde podía ser artista multidisciplinario.

Electra Walpurgis actúa, canta, baila, crea, diseña y considera que es la precursora del “drag” en Xalapa.

“Al principio estaba sola. No había nadie más que lo hiciera y me tenía que ir a la Ciudad de México para buscar ser vista, pero después se abrió la oportunidad de trabajar en un club, gustó y empezó a haber más ‘drag’. Eso me motivó mucho”, declaró.

Foto: Cortesía | Electra Walpurgis

Ser pionera de estos espectáculos en la capital del estado, afirma, ha significado muchos retos, pero nada la ha detenido porque se describe como muy perseverante.

En su camino –dice– ha tenido que enfrentar la discriminación, incluso de sus propios maestros de Teatro, carrera que tuvo que dejar inconclusa.

Además de ese obstáculo y de los pocos espacios donde presentarse, menciona que ha tenido que lidiar con lo económico, pues la inversión en vestuarios, pelucas, maquillaje, accesorios y calzado no es asunto menor.

La pandemia tampoco ha ayudado, no obstante, espera con alegría la confirmación de las fechas de audición en vivo de “La más Draga”. Actualmente promueve el “drag” como un arte y una profesión que debe ser más visible y respetada. Electra no cesa de imaginar y prepararse en todos los ámbitos para lograr sus metas.

“Quiero ser la gran ‘drag’ de la ciencia ficción, seguir retomando a personajes y continuar el crecimiento de Electra con todas referencias que vaya encontrando a mi paso”, dijo.