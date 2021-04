Desdén y burla contra mujeres; 26 feminicidios en 3 meses

Xalapa, Ver.-Casos como la muerte de Montserrat Bedimes de Boca del Río, tras los golpes que le habría propinado su novio, no deberían ocurrir en un estado con dos alertas por violencia de género; ante ello, es necesario que se trabaje en la capacitación del personal encargado de la procuración de justicia y que los feminicidas reciban un castigo ejemplar, coincidieron feministas de la entidad.

Para la académica de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, no se puede permitir que en éste y en todos los casos, haya impunidad, porque con ello se manda un mensaje equívoco a la sociedad de que cualquiera puede matar a una mujer y no le pasa absolutamente nada.

“Hay que reconocer cuando se logra una sentencia a pesar de que en su momento, en el pasado informe que dio la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la voz de su titular en el Congreso Local, recibió cifras muy decepcionantes respecto a la impartición de justicia en los casos relacionados a feminicidios, pero creo que este tipo de casos y todos en general, deben ser una oportunidad para que el gobierno y la Fiscalía manden un mensaje de que sí atrapa feminicidas, sí logra que se juzguen y sí los refunde en la cárcel”, abundó.

Sostuvo que, si bien hay casos que logran mayor empatía con la gente o que se viralizan, este tipo de eventos suceden cotidianamente y de diferentes maneras. Incluso recordó el caso en donde se vulneró la privacidad a través de infundios, de mujeres a las que se les atribuían acciones vandálicas por lo que una de ellas fue despedida de su trabajo pese a tener una pequeña hija.

“Son casos que están al día, el feminicidio de Montserrat es algo que nos llena de indignación sobre todo porque la gente la ve ya con una normalidad pasmosa; por ejemplo, la universidad donde el supuesto feminicida estudia, reaccionó muy tarde. Esta normalización que se hace de la violencia contra las mujeres es terrible (… ) se olvida en el siguiente evento violento hacia una mujer”, abundó.

Recordó que Veracruz tiene dos declaratorias de violencia de género, una de ellas por feminicidios y aun así, siguen dándose estos casos, “estamos en segundo lugar a nivel nacional, pero en un estado que tiene declaratoria, no debería de estar en un segundo deshonroso lugar en materia de feminicidios”.

Es un escenario preocupante, subrayó, porque se le da prioridad a otras temáticas cuando las mujeres constituyen más de la mitad de la población en México y en el estado y se les trata con prejuicio, desdén, desprecio y burla.

La titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal, dijo que el caso debe ser situado correctamente, pues ella no murió por causas naturales, sino que habría sido asesinada a golpes.

“Es muy lamentable todo lo ocurrido en torno al caso de Montserrat y este presunto agresor suyo que está dado a la fuga y que le habría propinado los golpes, que provocó primero un estado de salud que la mantuvo debatiéndose entre la vida y la muerte y que muy lamentablemente, culminó con su fallecimiento derivado de esas golpizas y hay que situarlo correctamente, ella no murió por causas naturales, ella murió producto de ese brutal ataque recibido”, dijo.

Refirió que la sociedad que se ha involucrado de manera directa en el sentir de la familia de Montserrat, se ha sentido profundamente lastimadas porque las juventudes muestran que están padeciendo los estragos de tanta violencia y la forma tan irracional de expresar la ira a través de un ataque tan deleznable.

“Señalar que esto nos debe obligar como sociedad, como padres, madres, maestras y maestros, tías y tíos, en fin, como sociedad en general a estar atentas y atentos de toda pequeña violencia que observamos incipiente, porque la espiral de la violencia nos demuestra que un hecho como ese no ocurre sola, de manera espontánea, no se llega a él porque sí, toda forma de violencia, debe haber nacido en otras manifestaciones que pasamos por alto, que no vimos, que no atendimos, que justificamos y que van creciendo hasta que se convierten en hechos irreversibles”, abundó.

Agregó que ninguna mujer merece ser asesinada a golpes como habría ocurrido con Montse, y lamentó que esta sea la más dolorosa forma en que se aprenda a que hay que “reaprender” otra forma convivir socialmente basada en el respeto y en la no violencia.

Equifonía

La coordinadora de la organización Equifonía, Adriana Fuentes Manzo, se sumó a la exigencia de justicia por la muerte de Monserrat al referir que se podría inferir que a causa de los golpes que habría recibido se dio su fallecimiento, aunque aclaró que esto tendrá que ser esclarecido por las autoridades.

Dijo que estarán muy atentas a los que informen tanto las autoridades como la familia de Montserrat, dado que las investigaciones están en curso.

“Nosotras estaremos atentas al desarrollo de la investigación porque, seguramente la investigación se inicia por otro tipo de circunstancias, ahora tendrán que reencaminar la investigación justo por lo sucedido, por el fallecimiento de ella, y obviamente todas estas pruebas o pesquisas que están realizando para la investigación van a tener que dar un curso al respecto, y se tendrá que esperar los reportes médicos y todo lo correspondiente para estar hablando de otro delito que todo encamina a un feminicidio”, dijo.

Consideró que es necesario hacer cambios estructurales en áreas como la Fiscalía General del Estado pues recordó que el Congreso del Estado hace un año, informó que se crearían fiscalías especializadas en feminicidios, pero no se concretó.

“Pasó un año y no se instituyó nada, faltó presupuesto y ya no se pudo materializar, entonces sí, está bien, estuvimos en una época de pandemia y demás, pero si no se hace un diagnóstico adecuado para impulsar este tipo de reformas al nivel del congreso, que al final se traducirían en acciones concretas para la vida de las mujeres, es algo más amplio y no solamente toca a fiscalías sino a todas las instituciones hacer cosas para que no tengamos estar hablando de esta problemática”, dijo.

Apuntó que se trata de caminar juntos, sociedad, gobierno y población e inyectar más recursos puesto que al momento han resultado insuficientes. Dijo que es necesario capacitar y profesionalizar al personal que está al frente de las investigaciones y darles insumos para que puedan realizarlas de la mejor manera.

Las cifras

De acuerdo con los datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que se recaban por lo reportado por los medios de comunicación, de enero a marzo de este 2021, se habrían registrado en el estado 26 feminicidios. De ese total, seis habrían ocurrido en el norte; 12 en el centro y ocho más en la región sur del estado. Además, en estos primeros tres meses del año, hubo 29 homicidios; de estos, siete habrían sido en la zona norte; 14 en la región centro y ocho en la región sur.

Aunado a ello, se tiene registro de 159 casos de violencia contra las mujeres; 55 en enero, 41 en febrero y 63 en marzo. Se trata de casos de violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y obstétrica. Destaca que en este mismo lapso, se tuvieron 162 desapariciones de mujeres; de estas, 50 serían en el norte, 82 en el centro del estado y 30 en la región sur.

