Desempleo, principal problema en Veracruz: Iglesia Católica

Veracruz, Ver.- A unas horas de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegue a la ciudad de Veracruz para encabezar los festejos del Bicentenario de la Armada de México, el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, considera que el desempleo es uno de los problemas sociales que requiere atención de las autoridades.

Destaca que en todo este tiempo desde la irrupción del Covid-19, la economía se ha visto afectada, generando repercusiones en todos los sentidos.

Uno de ellos, por ejemplo que el 50 por ciento de los jóvenes veracruzanos ha tendido a migrar a otros estados o países, ante la búsqueda de una oportunidad de empleo.

“Ojalá que promoviera fuentes de trabajo para tanta gente, que se van muchos jóvenes, el 50 por ciento de los jóvenes veracruzanos tienen que migrar, tienen que migrar porque aquí no tienen trabajo y es una situación que se debe de atender y ayudaría mucho al desarrollo del estado”, opina.

Briseño Arch destaca que Veracruz, es un estado muy rico, pero al no haber desarrollo, simplemente no se genera riqueza y por ello las personas tienen que buscar en otros lados, en ocasiones lejos de su familia.

Desconoce si la falta de empleo es responsabilidad del gobierno estatal, simplemente se debe de trabajar para abatir el rezago que existe, sobre todo con la llegada de la pandemia, que agudizó la crisis económica de muchas familias a nivel nacional.

El ministro de la iglesia católica resalta que la inseguridad es otro factor adverso, pero aclara que aquí en la entidad no se da el peor escenario a nivel nacional.

"Incluso Veracruz quizás en este momento no sea donde eso se pueda subrayar más", remarca el obispo, sin que eso signifique que no existe.

Por otro lado Briseño Arch, descarta dar una opinión con respecto a la contra protesta que realizó una joven feminista, dentro de la marcha que se realizó el sábado por la tarde, en favor de la mujer y de la vida, y contra el aborto.

“Yo no me voy a meter con ese tema, no tiene sentido meterme en él”, comenta.

Sin embargo califica de positiva la participación de los veracruzanos tanto en la movilización contra el aborto como de quienes estuvieron participando en oración.