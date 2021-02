Desesperada madre busca a su hijo de 4 años que fue sustraído por su propio padre

Veracruz, Ver.- Sin la autorización de la madre, el menor Francisco Ángel fue sustraído por su propio padre Evaristo desde el pasado 7 de enero.

Según el relato de María del Carmen Peña Muñoz, el menor pasaba algún tiempo con su padre, pero siempre era regresado al hogar materno.

Explicó que desde el 4 de diciembre el pequeño fue a casa de su papá para estar unos días con él sin embargo el 24 de diciembre debía regresar con la madre por lo que, al no tener noticias de él, fue a buscarlo a la comunidad de El Tejar en el municipio de Medellín de Bravo.

“Teníamos convenios de que el niño podía pasar tiempo con él, 15 a 20 días y me lo regresaba yo con esa confianza aceptaba que estuviera con su papá para convivieran, pero ya no me lo quiere regresar, no se dónde están, todo sucedió el 4 de diciembre cuando yo le entregué al niño y el 24 de ese mes fui a buscarlo a su casa, pero el niño no estaba con él, me dijo que estaba con una vecina y hasta me golpeo y no me lo entregó”, detalló.

Comentó que, aunque no puso denuncia por violencia regresó el 7 de enero acompañada de unos oficiales de la policía para evitar más agresiones sin embargo su expareja se encontraba en la casa de un amigo y no pudieron proceder porque estaban en propiedad privada y aunque el menor estaba en el lugar no se lo entregaron.

Ante esto, se presentó una denuncia ante la Fiscalía por violencia y una semana después procedió la denuncia por sustracción de menores.

“Cuando presenté la denuncia de violencia no me aceptaron la de sustracción de menores porque no sabían donde vivía porque se fue de donde estaba, anduve investigando y me dicen que ya no está en Veracruz y se llevó a mi niño”, agregó.

La desesperada mujer indicó que, aunque ya hay una ficha de su hijo en la Comisión Estatal de Búsqueda teme por la seguridad de su pequeño pues ya han pasado muchos días que no sabe nada de él.

Pidió a la población que si alguien lo ha visto o tiene alguna referencia se comuniquen de inmediato al teléfono de la dependencia estatal para que el menor regrese a su lado.