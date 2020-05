Desesperados por la crisis, comerciantes bloquean el puente Morelos en Veracruz

VERACRUZ, Ver.- Sin trabajo y sin dinero, comerciantes semifijos bloquearon la circulación del Puente Morelos en la ciudad de Veracruz para exigir apoyos que les permitan sobrevivir a la contingencia por el Covid-19.

En voz de Alejandro Benítez delegado del Grupo Impulsor de Desarrollo Social indicó que son más de 2 mil familias las que prácticamente se están “muriendo de hambre” debido a que no pueden salir a trabajar para ganarse el dinero y no cuentan con ningún tipo de apoyo de parte del gobierno.

Detalló que dentro del grupo de inconformes hay vendedores ambulantes a los que se les prohíbe andar en la calle, como medida de prevención, sin tomar en cuenta que es su única fuente de ingreso.

Comentó que, aunque el ayuntamiento porteño entregó algunos apoyos, no llegaron a colonias como la Reserva 4, Amapolas 1 y 2, El Fénix, Albatros, Ampliación Las Bajadas, Vergara Tarimoya y otras más donde habita gente de escasos recursos.

Necesitamos de algún apoyo, hay gente que no tiene ya que comer, porque aquí todos van al día y por esto del coronavirus no pueden salir a vender, algunos se arriesgan por la desesperación, pero las autoridades les piden retirarse y se quedan con las charolas de producto, llegan a la casa con las manos vacías y tienen hijos que mantener, queremos apoyos somos más de 2 mil familias

Fernando, uno de los inconformes, vendedor de donas, señaló que su situación ya se volvió desesperantes pues no puede salir a la calle a vender y en casa su esposa y sus dos hijos pequeños lo esperan con hambre.

He salido a vender y en algunas ocasiones si vendo las donas y lo poco que me cae por aquí rápido a comprar lo básico para la casa, tengo un niño chiquito y hay que alimentarlo, pero hay otras veces que las autoridades me ven y me corretean que no puedo vender, estamos en una situación muy difícil