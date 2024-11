El recorrido más alegre: Payasos invitan a desfile por su día en Xalapa; ruta

Aunque las contrataciones para los payasos han disminuido y la competencia es cada vez mayor, payasos de la ciudad siguen preparándose para ser una opción de entretenimiento para las familias.

Quienes se dedican a este tipo de espectáculos explican que esto les ha permitido "sobrevivir" y que este oficio no va a morir.

Para celebrar, el próximo 9 de diciembre, en el marco del Día Mundial del Payaso, preparan un evento y desfile con la participación de varios de ellos de la ciudad y otros estados del país.

Desfile de payasos en Xalapa: Ruta y horario

El punto de reunión es el Museo de Antropología, para pasar por la avenida Xalapa, Lucio y Enríquez, hasta llegar al parque de Los Lagos.

"Ahora vamos a dar auge a Los Lagos, porque siempre se le ha dado el auge al parque Juárez, es una aproximación de entre 80 y 100 payasos, que vienen tanto como de Xalapa y de otras regiones. Vienen de Puebla, Teziutlán, México, al menos vienen de estos lugares", dijo Jorge Alba, el payaso Confetti.

En este evento también se oferta todo tipo de material para la gente que quiera surtirse de maquillajes para uso propio o vender.

"Habemos gente que nos gusta comercializar el negocio de payasos, y qué bueno, porque así nos dan más auge para que nosotros también podamos encontrar los maquillajes aquí mismo".

Agregó que quien inicia de payaso trae una carrera también artística, y hay incluso licenciados, arquitectos, psicólogos, taxistas, maestros o constructores, por lo que esta actividad no muere.

"No se acaba, no hay contratos como anteriormente nos contrataban, así que sábado, domingo, de los cuatro domingos, encontrábamos tres domingos y tres sábados. Ya no, ahora son dos sábados o dos domingos que nos van contratando para salir a los eventos".

Refirió que por función en Xalapa un payaso cobra alrededor de 2 mil pesos, lo, que también depende de la economía del contratante.

"Gracias a Dios el payaso nos ha dado para sobrevivir. A partir de que ahorita también llegó el Covid, nosotros algunos tuvimos que viajar, algunos tuvimos que deshacernos de nuestras cosas que teníamos para poder salir adelante. Pero de que nos gusta trabajar para salir adelante, tenemos que".