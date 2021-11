Desinfectan instalaciones de la delegación de la SEV

Veracruz, Ver.- Luego de que un empleado de la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz diera positivo al Covid-19, la titular Diana Santiago Huesca rechaza que se trate de un brote infeccioso dentro de las instalaciones.

En entrevista explica que el empleado había regresado a trabajar y como presentaba los síntomas se le pidió hacerse los estudios correspondientes, dando positivo por lo que refiere que ya venía infectado.

Leer más: Disminuyen divorcios durante la pandemia por Covid-19

Sin embargo, hace hincapié en que en ningún momento se trató de ocultar información y al trabajador se le pidió resguardarse en casa.

Local ¿Te sigues cuidando?, en un día, 18 decesos por Covid en Veracruz

“Creo que ha habido una mala comunicación, en el sentido de que argumentaban que yo estaba negando que hubiera un tema de Covid, no, yo no lo niego, bajo ninguna circunstancia lo hay, tenemos el certificado médico que avala que un compañero desafortunadamente dio positivo a Covid, pero soy muy puntual en el sentido de que no fue un caso de brote de contaminación en la delegación, el primer día laboral, el compañero presentó síntomas y su servidora le solicitó que se hiciera prueba rápida y esa misma tarde dio positivo, lo que quiere decir que el compañero ya venía enfermo”, explica.

Afirma que luego de este incidente se aplicaron los protocolos dictaminados por las autoridades de salud: la oficina fue cerrada y los compañeros que tuvieron contacto fueron retirados a sus casas y estarán bajo observación para que en caso de no presentar síntomas se presenten este lunes 22 de noviembre.

Así como también se sanitizaron las instalaciones, en especial la oficina donde laboró el compañero.

Finalmente, el trabajador infectado estará 14 días en resguardo y se reintegrará una vez que este sano, según las pruebas de antígenos.