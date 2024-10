6 meses con miedo y sin hogar; vecinos en Ruiz Cortines siguen esperando justicia tras colapso

Las lluvias que se han registrado en Xalapa han aumentado el temor de familias afectadas por el colapso de una obra en la avenida Ruiz Cortines; temen que se vengan abajo sus viviendas por el reblandecimiento de la tierra y porque su cimentación fue dañada hace poco más de 6 meses.

Marisol González Rivera, una de las propietarias de los inmuebles afectados por el colapso de una obra que se vino abajo el 4 de mayo pasado, explica que siguen esperando a que se haga justicia en este caso.

No podemos entrar a nuestras casas por el riesgo que implica. Seguimos sin recibir ayuda o el pago por los daños

La vecina afectada añadió que son varias las familias que claman ayuda de la autoridad municipal o de la Fiscalía General del Estado, ante quien interpusieron una denuncia y reiteró que hasta este momento no se ha tenido una respuesta positiva por los daños que cometió un particular en contra de sus propiedades.

Llevan seis meses pagando renta; no saben si volver a sus casas

"Hicieron un trabajo provisional con gaviones y cementante, pero que no nos soluciona nada a los afectados porque no podemos regresar a nuestras casas y tenemos que seguir rentando (...) Nosotros nos tuvimos que salir de nuestras casas y pagar renta y otros gastos pero el culpable no se ha hecho responsable de cubrir nuestros gastos”.

La afectada precisó que son más de seis meses que tres familias pagan renta porque su casa es insegura para habitarla, “pero lo increíble es que nadie hace nada por nosotros”.

Vecinos afectados temen que las lluvias siga minando la zona y acreciente el riesgo en sus hogares / Foto Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Reiteró que ante la desesperación ya se acercaron a las direcciones de Desarrollo Urbano y Protección Civil municipal para preguntar si ya pueden regresar a sus casas, pero les dijeron que es cosa de la Fiscalía y en esa dependencia “se lavaron las manos” al decir que no pueden hacer nada hasta que el acusado acuda a llevar las especificaciones del terreno. “Eso es inaceptable”, concluyó.

