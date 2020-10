Desmiente Ayuntamiento de Xalapa afectaciones a negocios por ciclovía

Xalapa, Ver.- Ningún establecimiento comercial de la avenida Adolfo Ruiz Cortines se verá afectado por la Ciclovía que construye actualmente el gobierno municipal, manifestó el director de Desarrollo Económico, Gerardo Martínez Ríos, en respuesta a la propaganda apócrifa que se reparte a vecinos y empresarios de la zona.

El funcionario dejó en claro que la Dirección de Participación Ciudadana ha realizado trabajo de sensibilización entre quienes viven o trabajan a lo largo de esta avenida, para resolver sus dudas y que conozcan el impacto de este proyecto, que en todo sentido resulta positivo para la población.

De hecho –continuó Gerardo Martínez–, no sólo no afectará a los negocios, sino que en muchos casos la clientela aumentará, ya que los ciclistas también son consumidores: “Por lo demás, la vida cotidiana no se alterará de forma alguna ni afectará al sector transportista, tanto autobuses como taxis”.

En el caso específico de los comercios, se buscará que con este proyecto aumenten sus ventas, como parte de la reactivación económica en el municipio, dijo.

Lamentó que se entregue propaganda que, “con base en mentiras, busca alarmar a vecinos y comerciantes, pues se hace de manera anónima, cobarde, y es razonable concluir que detrás de este supuesto movimiento existan intereses políticos, por el proceso electoral del año próximo”.

“No es razonable que un proyecto tan noble como la Ciclovía, que además de mejorar la movilidad en la ciudad fomenta una vida sana a través del ejercicio, trate de mancharse por intereses mezquinos. Es gente que sólo trata de llamar la atención para evitar que algunos partidos políticos desacreditados ampliamente desaparezcan”, concluyó.