En manos de la FGR investigación por desplome de avioneta: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien realice las investigaciones tras el desplome de una avioneta Cessna 650 en las inmediaciones del puerto de Veracruz que dio como resultado la muerte de tres personas.

En conferencia de prensa expuso que la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en la identidad de algunos restos encontrados que pertenecerían a una sola persona, lo que tendrá que ser corroborado por la FGE mientras que la Marina apoya en la búsqueda.

Leer más: Fallece director general de Proyecta en accidente aéreo en Veracruz

“Los restos son de una sola persona al parecer, no se puede determinar de quién. Hubo otro inconveniente, después del impacto y de esta búsqueda de la mañana en la tarde noche se vino la tormenta que se había pronosticado y que iba pasando por la costa y recuerden que empuja oleaje muy fuerte hacia la costa y eso obviamente dispersó más materiales, pero también la búsqueda la complicó”.

Local Adán Augusto cancela actividades por fallecimiento de director de Proyecta

Expuso que se requiere de un equipo especializado para hacer el barrido y encontrar las partes metálicas que no quedaron muy lejos de la zona de impacto, por lo que se debe estar pendiente de los informes de la FGR.

“Ya la fiscal me dijo que un peritaje de DNA, el que se hace en Nogales, es el que va a determinar de quién son estos restos, solamente se tiene lo que podría pertenecer a unas partes del cuerpo que podrían ser solo de un cuerpo, faltaría lo demás”.

García Jiménez reiteró que se tendrá que hacer una investigación sobre qué sucedió, cuál es el motivo de la caída, lo que pasará a manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“La FGE solo en su competencia determina la identidad de la persona que podrían haber pertenecido estas partes y la Marina, ya con equipo especializado determinando la zona de varios kilómetros por las corrientes que tienen, van a hacer un barrido porque las partes metálicas pesadas pudieran estar a poca distancia de la zona de impacto o incluso su localización, puede ayudar a determinar dónde fue la zona de impacto”.

Explicó que la complicación es que toda parte flotante en esa zona no se queda, porque es de corrientes marinas muy fuerte.

¿Qué dijo Cuitláhuac García sobre la “Nota Pinocho”?

Luego de la solicitud hecha en tribuna del Congreso Local, por parte del diputado panista, presidente de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, Jaime de la Garza para que se eliminara la sección “La Nota Pinocho de la Semana” de sus conferencias, García Jiménez remarcó que no se vulnera la libertad de expresión de los comunicadores porque no se les prohíbe nada.

“Nosotros no atentamos contra la libertad de expresión porque son libres, no le prohibimos a nadie nada”, respondió al ser cuestionado sobre esa solicitud.

Cuitláhuac García Jiménez expuso que la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en la identidad de algunos restos encontrados | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El mandatario estatal aseguró que los comunicadores son libres de publicar y titular las notas como deseen, pero que tampoco se le pude quitar el derecho a él de decir la verdad.

“A ningún medio le ando prohibiendo no publiques esto, no publiques lo otros, son libres, aquí lo he dicho, ustedes tienen ese derecho de publicar y titular lo que quieran, pero no me quiten mi derecho de decir la verdad”.