Después de una lluvia mañanera seguirá el ambiente cálido en la mayor parte del estado

Veracruz, Ver.- Tras una mañana lluviosa en distintos puntos del territorio veracruzano, el clima cambiará de cálido a caluroso en la mayor parte de la entidad.

De acuerdo al Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico de la Secretaría de Protección Civil, en las próximas 24 horas continuará ambiente caluroso a relativamente caluroso en la zona de montaña como en la mayor parte del estado, asimismo se mantendrán las condiciones para lluvias y tormentas con actividad eléctrica y ráfagas de viento aisladas y de intensidad moderada a fuerte, las más importantes en regiones de montaña y zona sur.

A partir del jueves podría aumentar el potencial para precipitaciones de carácter tempestuoso para el territorio veracruzano debido al escurrimiento de aire boreal proveniente de los Estados Unidos.

Las temperaturas en la costa veracruzana estarán alcanzando valores en máxima en los 29 a 31 grados con sensación térmica de 33 grados y en las regiones montañosas Xalapa, Orizaba, Fortín, Huatusco y municipios circunvecinos las temperaturas diurnas seguirán oscilando entre los 25 a 27 grados.

La amplia zona de baja presión barométrica que este domingo desalojó la península de Yucatán ahora se desplaza con rumbo hacía el centro del Golfo de México y aunque por el momento no ha tenido mayor desarrollo al no encontrar vientos favorables en la altura es un meteoro que transita sobre aguas más cálidas y debe ser vigilado porque no se descarta una evolución a mediados de la semana.

Mientras tanto el huracán mayor Larry sigue cerca de alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, esto es con viento superiores de los 220 kilómetros por hora pero está a gran distancia de las Antillas Menores como de la Isla Bermuda por lo que solo sigue siendo de interés para la navegación marítima a medio océano Atlántico.