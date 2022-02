Destaca estudiante orizabeño como consejero de la UNAM

Orizaba, Ver.- Luis Allfadir Martínez Bretón es un estudiante orizabeño que cursa el sexto semestre en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y el primero en la Facultad de Derecho. Rindió protesta como integrante del Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios del país, asignándosele las comisiones de Presupuestos y Vigilancia Administrativa. Es el primer orizabeño que forma parte de ese organismo.

En entrevista explicó que el consejo se basa en dos tipos de trabajo y es como la Cámara de Diputados en ese sentido pues “hay un trabajo de pleno para aprobar los asuntos generales de la universidad, las minutas que se van pasando, el trabajo previo y los acuerdos de las comisiones; y el otro trabajo es el que se realiza en las comisiones”.

A él le tocó ser parte por su perfil académico, de la comisión de Presupuestos y la de Vigilancia Administrativa. En la primera, abundó, se ve desde lo que se pide a la Cámara de Diputados que apruebe para la UNAM cada año para mantenimiento de las facultades, sueldos, becas, intercambios, si hay recursos para abrir otra carrera, cuántos alumnos se pueden aceptar de acuerdo al mismo presupuesto y a través de la comisión de Vigilancia Administrativa se vigila que se cumpla la ley Orgánica y los estatutos. “Somos como una especie de Auditoría Superior de la Federación, pero en la UNAM”, acotó.

Señaló que buscar ser parte del Consejo Universitario no estaba dentro de sus planes el año pasado, pero se fueron dando las cosas y con sus amigos presentaron tres fórmulas, una para el Consejo Universitario, que es la de él; otra para el Consejo Técnico Interno de la Facultad, donde iban otros dos de sus amigos, y la tercera para el Consejo del Área de Ciencias Sociales, que ve los planes de estudios y ganaron dos, la del CU y la del Consejo Técnico.

Dijo sentirse muy contento y orgulloso por ser parte de un organismo que integran representantes propietarios y suplentes de: profesores y alumnos de facultades y escuelas, investigadores de institutos y centros, alumnos de los programas de posgrado, técnicos académicos, académicos de los centros de extensión y de las dependencias administrativas que cuentan con personal académico, así como del personal administrativo de la Universidad.

Dijo que como jóvenes tienen una responsabilidad con aquellos chicos que por una u otra causa no tienen o no aprovechan la oportunidad de superarse a través de los estudios.

“Si alguien no se ha sentido cómodo al estudiar no es un problema de ellos, es porque no hemos tenido el suficiente tacto o perspectiva para cumplir las expectativas de los alumnos. Tenemos que ir cambiando la óptica de enseñanza-aprendizaje, así como de integración a los programas educativos, tanto de universidad como de preparatoria y ahora la misma pandemia nos lo va marcando, pues hace 10 años era impensable que se estudiara en línea y hoy es una realidad. El mismo Consejo Universitario tomó protesta vía zoom. Es cambiar el paradigma teniendo en cuenta que romper el molde no significa destruirlo y que todos a nuestra manera podemos ir construyendo tanto la comunidad universitaria como la misma sociedad”.

El Consejo Universitario es la autoridad colegiada responsable de expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad, está integrado por el Rector y el Secretario General (presidente y secretario, respectivamente), por los directores de facultades.

Finalmente, cabe destacar que en el CU hay tres veracruzanos, pues además de Luis Allfadir, también está el director de la Facultad de Economía, Eduardo Vega López y Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho.

Publicado originalmente en El Sol de Orizaba