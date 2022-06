Marlon “N” estaba acorralado, no hubo negociación con él: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aseveró que Marlon “N” se entregó a las autoridades porque la Fiscalía General del Estado (FGE) lo acorraló y no hubo ninguna negociación con él.

En conferencia de prensa, refirió que el joven decidió entregarse a las autoridades porque sabía que estaban cerca de aprehenderlo.

“En la última huida, se entregó, la Fiscal actuó de inmediato sin ninguna negociación, el hecho que dispara esta detención fue el cateo en Mérida, eso lo acorraló”, dijo

Indicó que el trabajo realizado por las autoridades rindió los resultados esperados, ya que el joven se encuentra detenido y no habrá impunidad por el feminicidio de Montserrat, registrado en abril del 2021.

Afirmó que fue tal la presión, que a mediados del pasado mes de mayo el presunto feminicida publicó en redes sociales un video donde buscaba negociar su entrega con la liberación de sus padres, quienes fueron detenidos en noviembre pasado por su complicidad en los hechos.

Sin embargo, expuso, “la ley no se negocia en Veracruz”, por lo que al final se tuvo que entregar.

El Gobernador manifestó que la Fiscala Verónica Hernández Giadáns fue quien le dio a conocer que en menos de una semana el joven estaría detenido, hecho que sucedió un día después de que se realizara el cateo de una vivienda en Mérida.

“Felicito a la Fiscalía porque fueron acotando las formas en que estaba evadiendo la justicia el presunto responsable, hasta que lo fueron acorralando, cuando sintió cerca que lo iban a detener publicó un video donde quiso negociar su entrega, eso lo acorraló, se hicieron dos cateos. La Fiscal me había dicho que no iba a pasar más de una semana porque ya habían tenido datos muy relevantes para dar con él y eso lo desesperó, como obtuvo la negativa de que no se iba a negociar la justicia”, expuso.

Manifestó que la Fiscala Verónica Hernández Giadáns fue quien le dio a conocer que en menos de una semana el joven estaría detenido | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El pasado viernes, Marlon “N” se entregó en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde Policías Ministeriales lo aprehendieron y, posteriormente, lo presentaron ante un Juez de Control, quien determinó aplicar la medida cautelar de prisión preventiva para enfrentar el proceso en su contra como presunto responsable del feminicidio de Montserrat Bendimes.