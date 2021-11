Detención de padres de Marlon “N”, paso sustancial ante petición de justicia: “Brujas del Mar”

Veracruz, Ver.- La detención de los padres de Marlon "N" es un paso significativo ante la petición de justicia por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán expresa la vocera de la colectiva feminista Brujas del Mar, Arussi Unda Garza.

Aunque no se ha informado de los cargos por los cuales fueron detenidos Diana Elizabeth "N" y Jorge Ignacio "N" padres de Marlon "N", asegura que hay confianza para que pronto sea presentado su hijo quien lleva 203 días evadiendo a la justicia.

Afirma que la colectiva estará muy pendiente del procedimiento que se siga contra los progenitores del presunto feminicida ya que reitera que es muy obvio que le han dado protección a su hijo durante este tiempo.

"No sabemos los delitos que se les imputan, sin embargo, se me hace bastante lógico porque era de dominio popular que estas personas ayudaron a la fuga de Marlon y algo que nosotras cuestionábamos justamente meses atrás fue que, tenemos entendido que, acorde a la ley, solamente tiene, por decir, ese privilegio, el esposo o esposa del presunto culpable en cuestión y no los padres (..) esto es un paso bastante sustancial y yo creo que da un poco de luz de que las autoridades ya están haciendo algo", externa.

Insiste en que hay confianza de que, con la captura de los padres, en breve también se de con el paradero de Marlon "N" ya que además hay un despliegue en redes sociales para tratar de ubicarlo.

Menciona que tras el feminicidio de la joven estudiante de ingeniería en el mes de abril de este año, familiares y amistades han reclamado justicia a través de marchas y manifestaciones para que las autoridades no cesen en la búsqueda del presunto responsable.