Alcalde de Río Blanco estaba amenazado: Cuitláhuac García

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aclaró que el alcalde de Río Blanco, Ricardo “N”, no estaba catalogado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como generador de violencia ni tampoco pertenecía a un grupo delincuencial.

En conferencia de prensa, puntualizó que el edil tendrá que aclarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por qué portaba armas.

Manifestó que “al parecer” al igual que otros ediles de la región centro del estado el alcalde estaba amenazado por el crimen organizado.

Local Más de 190 funcionarios públicos sancionados de 2019 a 2022; ¿cuál fue el motivo?

“Primero él tiene que aclarar, es alcalde, él tiene a su cargo gente, tiene abogados, que aclare, nosotros cumplimos con lo que nos corresponde, no lo tenemos catalogado como generador de violencia, no lo tenemos registrado como integrante de grupos delictivos”, dijo.

Mencionó que, además, el edil deberá aclarar ante la autoridad federal la situación, así como también defenderse a través de sus abogados.

Confirmó que el alcalde fue postulado por Morena, hecho por el que se deja en claro que en el actual gobierno se actúa con apego a la ley contra quien la infringe, sin importar colores, ni filiaciones partidistas.

“Se dio a conocer que se detuvo al alcalde Río Blanco, es cierto, así fue, porque saben que nosotros aplicamos la ley pareja, no obstante, es un alcalde que surge del movimiento que nos postuló, aquí no hay colores; cuando detenemos a otros dicen que es venganza política, está muy claro que no tenemos miramientos de colores partidistas”, comentó.

Refirió que los alcaldes tienen la obligación de que su personal de seguridad, así como los policías municipales e incluso los propios ediles, tengan la licencia colectiva con la que cuenta el Estado de portación de armas.

Te puede interesar: Presunto feminicida de estudiante de la UV está hospitalizado y detenido: Gobernador

Fue detenido por presunta posesión ilegal de armas en las calles de Córdoba / Foto Cortesía | Ayuntamiento de Río Blanco

“Los alcaldes tienen atribuciones para instruir a su personal de la seguridad personal, ellos tienen ciertas atribuciones. La recomendación a los alcaldes es que su personal de seguridad y policías municipales, deben cumplir con la licencia colectiva del Estado, incluyendo el propio edil, su personal de seguridad y policía municipal, todos deben cumplir esos lineamientos”, expresó.

Señaló que en la región de Río Blanco varios alcaldes han confirmado que han sido objeto de amenazas de grupos delincuenciales, por lo que a través de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz regionales y estatal se han planteado acciones para su seguridad.

“En la región de Río Blanco grupos delictivos están sobre alcaldes, ellos han reforzado su seguridad personal de seguridad, pero deben cumplir con los lineamientos. Sí han recibido amenazas por parte de la delincuencia organizada, nosotros hemos ofrecido siempre estos operativos, para garantizar la seguridad de todos y por es a través de la coordinación que tenemos, las mesas de coordinación regional y estatal, ahí vamos organizando los operativos para garantizar la seguridad en un municipio”, dijo.

¿Cuándo fue detenido el alcalde de Río Blanco, Ricardo “N”?

El alcalde de Río Blanco, Ricardo “N” fue detenido el pasado fin de semana por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por los presuntos delitos de portación ilegal de armas de fuego y contra la salud.

El edil fue detenido por elementos policiacos cuando circulaba sobre una camioneta mazda color gris / Foto Cortesía 1 SSP

El edil representante de Morena fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Córdoba, de donde sería enviado ante un Juez Federal.