Detención de Tito Delfín, por presuntos fraudes: Cazarín

El coordinador de Morena en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, aseveró que la detención del panista Tito Delfín Cano se debe a presuntos fraudes que habría cometido contra empresas cuando fungió como alcalde de Tierra Blanca, en el periodo 2011 al 2013.

A través de sus redes sociales oficiales, el legislador indicó que, además, en el 2012 se presentaron denuncias por supuestas omisiones y abuso de autoridad de parte del entonces alcalde.

Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador de Morena en el Congreso local | Foto: Cortesía | @JuanJavierGómezCazarin

Refirió que la denuncia e investigación en contra del panista fue iniciada en mayo del 2017 en la instancia regional de Cosamaloapan y cuando Jorge “N”, fungía como Fiscal General del Estado.

“Al parecer los Yunes y sus pregoneros fingen amnesia para ocultar sus complicidades con corruptelas pasadas. Por eso es importante dar a conocer lo siguiente: Fingen no saber que la denuncia e investigación contra Tito Delfín la iniciaron ellos en mayo del 2017. Es por un fraude contra empresas cuando Tito Delfín era alcalde de Tierra Blanca, además del delito de fraude, los denunciantes comprobaron omisiones y abuso de autoridad por parte del entonces alcalde en el 2012”, expuso.

Señaló que por tratarse de un presunto acto de corrupción el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, instancia que la admitió el 6 de junio y quedó asentada en la carpeta FECCEV/406/2019.

Manifestó que se trata de una carpeta de investigación que los entonces titulares de la FGE, Jorge “N”, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marcos Even “N”, iniciaron y “extrañamente la guardaron después”.

Afirmó que las actuales Fiscalías no son omisas, cómplices y tampoco se prestan a componendas como “evidentemente sí lo hicieron los Yunistas cómplices de la corrupción”.

Acusó que en Tierra Blanca se ha señalado un presunto daño patrimonial por más de 35 millones de pesos relacionados con las plantas de tratamientos de aguas residuales

“En Tierra Blanca es bien conocido que el ahora detenido se enriqueció inexplicablemente durante y después de su carrera política, No se confunda alcalde Fernando Yunes, al parecer no asimila la derrota de su familia en el 2018 y ahora la del 2021, si no puede ganar sus elecciones internas, no quiera escudarse de sus derrotas con Morena, nada más le falto pedir que sacaran a Javier Duarte para a completar su banda”, añadió.