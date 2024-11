Detienen a joven tras interrumpir comparecencia y agredir a reportera en el Congreso [Video]

Un joven fue detenido durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, ante la Legislatura local, en el marco de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno.

Detienen a hombre durante comparecencia del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, ¿cómo ocurrió?

La aprehensión ocurrió tras su presunta participación en la interrupción de las intervenciones de diputados de oposición y la agresión a una periodista.

El incidente se registró mientras el diputado priista Héctor Yunes Landa cuestionaba al titular de la SSP sobre la presencia de 14 grupos criminales en la entidad, basado en un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Durante su intervención, un grupo de asistentes en el público comenzó a gritar al legislador, desatando un ambiente de tensión en el recinto legislativo. Ante la situación, el presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, Adrián Ávila Estrada llamó al orden y solicitó el retiro de las personas involucradas en los disturbios.

Durante el trayecto hacia la salida, uno de los implicados agredió a una reportera. Ante este hecho, elementos de la Policía Estatal procedieron a su detención.

Afuera del recinto legislativo, el legislador priista Héctor Yunes Landa acusó que los responsables de los actos disruptivos eran personas vinculadas a la Secretaría de Seguridad Pública, señalándolos como “porros”.

“No se vale que la propia Secretaría los traiga como porros. No solo nos agreden verbalmente porque son cobardes y no se atreven físicamente, sino que también atacaron a una periodista esta mañana”, denunció el legislador.

Yunes Landa criticó la fuerte presencia policial en el Congreso, que describió como un cerco de protección al secretario Zúñiga Bonilla y sus simpatizantes.

“Esto estaba lleno de policías, me llenó de rabia. Mejor me fui a tomar un café. No se vale proteger a los porros y molestarse porque uno les pregunte sobre cosas que son públicas”, expresó.

En el evento se identificó a al menos siete jóvenes infiltrados en el Congreso del Estado, quienes tenían la intención de interrumpir las intervenciones de los legisladores de oposición.

