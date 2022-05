¿Deuda histórica con personas trans? Presentan documental

La sociedad tiene una deuda histórica con las personas trans porque se trata de un sector que no se visibiliza, no se concibe y parece que no existe, aseguró Eloísa Diez, cineasta creadora del documental "Victoria" en donde cuenta la historia de Alex un hombre trans que gesta a su hija menor.

"Aún en espacios LGBT no se visibiliza a las personas trans ni los problemas y los retos que tienen en materia social, política e institucional y a los que se enfrentan", dijo.

Durante la presentación del vídeo, en el marco del Día Internacional de la lucha contra la lesbofobia, homofobia, transfobia y bifobia, la creadora destacó que el documental ha tenido una acogida importante por parte de madres de menores trans quienes vieron una posibilidad de que sus hijas e hijos pueden ser felices.

En ese sentido, reconoce que aunque hay discursos y acciones de odio contra las que luchas, es necesario contar aquellas historias de victoria de las y las personas de la diversidad sexual. "Aunque parezcan chiquitas pero que y sumadas son muy poderosas", dijo.

Por su parte, Érick Leonardo Arenas Ojeda reconoció que las autoridades siguen sin llevar a cabo las acciones necesarias para la completa igualdad y respeto de los Derechos Humanos de las personas de la diversidad sexual. El hombre trans expuso que aunque las leyes garantizan el respeto de las personas de la comunidad LGBT+ en la práctica no siempre se respetan estos derechos.

Ante esto, hizo un llamado a las personas trans y de la diversidad sexual a exigirle a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la atención que requieren y llamó a poner las denuncias cuando no sean atendidos conforme corresponde.