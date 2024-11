Flor de temporada aún se vende; hubo menos ventas que el 2023: florerías

Veracruz, Ver.- El fin de semana de festividades de Todos Santos impactó positivamente a los vendedores de flores, ya que todavía este domingo se presentó importante afluencia de visitantes en los panteones del puerto de Veracruz.

Los puestos fijos y semifijos ubicados afuera del panteón particular Veracruzano este domingo continúan reportando ventas de flores de todo tipo, especialmente de cempasúchil, moco de pavo y chena, las preferidas para poner en las lápidas.

Teresa Hernández es una vendedora de flores, quien poco a poco fue vendiendo la flor que compró para esta temporada. “No hay mucha venta, pero tampoco nos podemos quejar, como cayó fin de semana este domingo también está visitando la gente a sus difuntitos”.

La vendedora, refirió que este fin de semana ha logrado vender un 70 por ciento del total de la flor que compró, pero indudablemente, el año pasado vendió mucho más que éste. A cada canasta de flores chena que ofrece, logra ganarle entre 15 y 20 pesos.

A su catálogo de flores, agregó de cempasúchil y moco de pavo, que vende por rollos desde 30 pesos. La flor que la tarde de este domingo no logre vender, comenzará a darla más barata, a fin de no repercutir su inversión inicial.

Josefina Pérez es otra vendedora que aproximadamente desde hace cuatro meses llegó de Orizaba a la ciudad de Veracruz para emprender en la venta de flores, junto con su familia pretende quedarse, por ser un lugar ideal para vender. “Ayer se vendió un poco más, apenas fue el primer año que nos pusimos y si se han cumplido las expectativas de venta”, relató.

Sebastián Álvarez trabaja en un puesto fijo, afuera del Panteón Particular Veracruzano. Relató para este medio que la elaboración de arreglos florales para esta temporada comenzó desde el fin de semana pasado. “A diferencia del año pasado, este año disminuyó algo la venta. El año pasado si se acabó todo, pero ahorita seguimos aquí, no solo nosotros, si no la mayoría”.

Esa florería, trata de poner mayor atención al cuidado de las flores, provenientes de Puebla y la Ciudad de México, con la finalidad de que perduren. El cuidado consiste desde cambiar el agua a ciertas horas al día, hasta agregar polvos y líquidos.

En la central de abastos de flores en el centro de la ciudad, este domingo continuaron arribando decenas de personas para comprar todo tipo de flores para llevar sus difuntos. De hecho, el sitio ya lucía vacío de flores de cempasúchil y moco de pavo, ornatos propios de todos santos que se utilizan para adornar altares y llevar a los panteones.

Es así como el Día de Muertos, una de las celebraciones y tradiciones más importantes del país, dio vida a las florerías y sus comerciantes, ya que, gracias a un fin de semana, resultaron beneficiados con la presencia de miles de visitantes a los panteones.