Día de protestas; se quejan de apagones

Por los constantes apagones, cortes de energía en plena pandemia y cobros elevados, usuarios del servicio de energía eléctrica de los tres municipios conurbados se manifestaron a las afueras de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para exigir calidad del servicio al ser Veracruz uno de los principales productores de energía.

Los habitantes de diversas colonias denunciaron que, aunque el gobierno pide “que la gente se quede en casa” los cortes y apagones de energía son constantes y han provocado afectaciones en su comida, en la salud y en la educación de sus hijos.

Local PAN buscará denunciar al Gobernador por presunto desvío de recursos a campaña de Morena

Además de que los cobros por el servicio se han elevado hasta en un 100%, sin ninguna muestra de sensibilidad por el período de contingencia por el que atraviesa el país.

“Estamos cansados de los abusos, de las raterías que comete la CFE, es inhumano lo que hacen con los usuarios, estamos en plena pandemia y el gobierno federal pide que no salgamos de casa, entonces los adultos mayores compran sus víveres, los refrigeran y se les descomponen porque se no tienen luz y el personal tarda de hasta cuatro días para reparar las fallas y todavía nos cobran , el doble y solo por usar un ventilador”, señaló Marco Antonio Moncayo Parra, uno de los afectados.

Gabriela Cárdenas, habitante de la colonia Carranza del municipio de Boca del Río, explicó que en esa zona los menores no han tomado sus clases en línea porque los transformadores se descompusieron ante la demanda de usuarios.

Hay niños tomando sus clases en línea, gente enferma, personas trabajando desde casa y de repente explota el transformador y pasamos horas y hasta días sin luz

Con pancartas en mano donde lanzaron consignas contra la empresa y el personal, los habitantes de las diversas colonias de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo se congregaron en las oficinas de CFE ubicadas en la avenida Díaz Mirón para exigir reducción en las tarifas, pero sobre todo calidad.

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Estibadores toman edificio que se les había requisado

Miembros del Sindicato de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz, tomaron el edificio que albergaba sus oficinas hasta antes de la requisa de 1991.

El inmueble se encuentra ubicado en la avenida 16 de Septiembre esquina con Víctimas del 25 de Junio en esta ciudad.

Local La antigua calera de Banderilla, sólo un lejano recuerdo de bonanza

Hay que recordar que en ese edificio operó por varios años las oficinas el SAT, el cual argumentan que les pertenece, y que les fue quitado.

Según, Saúl Muñoz Álvarez, representante de la Unión de Estibadores, dijo que no se trata de una acción ilegal, ya que las escrituras establecen que el inmueble jamás podrá enajenarse y el documento establece que les pertenece a perpetuidad.

"Ese edificio fue dado por el gobierno y en el contrato dice que no puede comercializarse, no puede haber nada que sea el uso de los estibadores, sin embargo, el gobierno de Salinas de Gortari lo acaparó, hizo esto, entonces no es que esto sea ilegal, es que jamás debieron habérnoslo quitado, esto no es ilegal, esto es justo, las escrituras lo dicen", aseveró.

El entrevistado manifestó que las denuncias por indemnización y por las violaciones que cometió el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ya fueron interpuestas, sin embargo no presentan avance alguno.

Recordó que fueron más de mil 200 familias afectadas por los 3 sindicatos portuarios; el de Estibadores, Maniobristas y Checadores.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Lamentó las condiciones en que encontraron el inmueble, pues está totalmente destruido, vandalizado y saqueado, pues aseguró que contaba con butacas, pantallas y otros objetos que fueron saqueados en el transcurso del tiempo en que estuvo abandonado.

Urge instalar los topes en el bulevar Xalapa-Coatepec

Ciudadanos de la colonia Arboledas de San Pedro bloquearon la carretera Xalapa-Coatepec, a la altura de la zona conocida como La Florida, a fin de exigir a las autoridades que inicie la instalación topes para disminuir el registro de accidentes automovilísticos.

Alrededor de las 10:00 horas los manifestantes bloquearon el carril con dirección a la capital del estado en exigencia a las autoridades estatales.

Local Pondrán rampas en la Xalapa-Coatepec; 12 accidentes por semana

Con lonas y pancartas solicitaron la intervención del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a quien le pidieron atender su queja, dado el cúmulo de accidentes que cada semana se registran en la zona.

Jorge Antonio García, vecino del lugar, aseveró que en ocasiones se han contabilizado hasta cuatro accidentes viales sólo en la zona de La Florida, sobre todo cuando llueve.

Refirió que la inseguridad que tiene la carretera no sólo afecta a los conductores, sino también a los residentes del sitio, dado que algunas viviendas se ubican a orilla de la carretera y, en ocasiones, han sufrido daños por los automóviles que se accidentan.

Los manifestantes mencionaron que desde el 2017 han presentado al menos 12 oficios a las autoridades estatales sin que a la fecha sus demandas hayan sido atendidas.

Desde su perspectiva, indicaron que el exceso de velocidad es una de las causas por las que se presentan los accidentes, por lo que consideraron necesaria la instalación de topes que obliguen a los automovilistas a manejar con precaución.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Docentes se manifiestan

Docentes integrantes de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon y se manifestaron por más de una hora la carretera Xalapa - Veracruz a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ante la falta de pago de seguro de vida institucional.

Los manifestantes dieron a conocer que dicho seguro se entrega a los beneficiarios cuando fallece algún docente o trabajador de la educación, pero desde hace diez años no se ha cumplido con el pago.

Local UV continúa con actividades académicas a distancia

Aseguraron que la cobertura de dicho seguro es descontada cada quincena a los docentes; sin embargo, las aseguradoras han dado a conocer que desde la SEV no se ha cumplido con los pagos puntuales, lo que provoca que se genere el retraso en los pagos.

“Somos docentes y familiares de personas fallecidas, lo que estamos pidiendo es que se realice el pago, de Sefiplan nos regresan a la SEV y de la SEV nos mandan a Finanzas para que nos paguen, pero no se ha cumplido con este seguro institucional desde hace diez años”, expusieron.

Indicaron que para el cobro del seguro los beneficiarios tienen un periodo de seis meses a un año, por lo que algunos de ellos que desde hace diez, siete o seis años perdieron a un familiar temen no poder obtener dicho pago.

Foto: Cortesía | Tránsito del Estado

Servidores públicos de la dependencia salieron a recibir a los docentes para establecer una mesa de diálogo, por lo que se solicitó a los manifestantes que liberaran la vialidad.

Minutos antes de las 11:00 horas los manifestantes retiraron el bloqueo e ingresaron a las instalaciones de la dependencia, donde se estableció un diálogo para buscar solución a la petición hecha por los docentes.

Con información de Danytza Flores e Itzel Molina