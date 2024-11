"Ser músico no es trabajo, es un deleite": intérpretes le cantan a Santa Cecilia en su día

Para los músicos, hacer lo que les gusta no es trabajo, es un deleite. Por ello, este 22 de noviembre Día de Santa Cecilia es un día más de fiesta, como casi siempre para ellos.

Día de Santa Cecilia en Xalapa: cantan a patrona de los músicos y poetas

Desde temprana hora, músicos de distintos géneros se dieron cita en la Catedral Metropolitana de Xalapa para cantarle a su santa patrona Santa Cecilia, Virgen y Mártir, patrona de los músicos y poetas.

Su culto se ha extendido universalmente de acuerdo con la iglesia católica, en virtud al relato sobre su martirio, por el que se le considera modelo de mujer cristiana.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión, pocos músicos e integrantes de grupos musicales decidieron visitar la catedral donde como cada año es colocado el cuatro con la imagen de la santa al lado izquierdo del frente del templo.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión, pocos músicos e integrantes de grupos musicales decidieron visitar la catedral / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Con sus guitarras, teclados, marimbas o con su voz, los intérpretes llegaron para darle gracias por la vida y por el don que les concedió.

Antes de la eucaristía, arribó de San Isidro del municipio de Actopan, María Guadalupe Lara, a entonar "La Gigarra" acompañada de la pista que puso en su celular ante el asombro de los asistentes.

Cultura Jorge Isaac y Jorge Barranco siguen viviendo la música tras décadas en el escenario

Dijo que aunque nunca llegó a cantar de manera profesional, en su familia todos cantaban y este 22 de noviembre fue por primera vez a dedicarle una melodía a su patrona y a darle gracias por su voz.

"Doy gracias a Dios por permitirme hacerle honores a ella porque desde chiquita mi papá nos enseñó a cantar y gracias a él dije alguna vez voy a ir a darle las gracias porque a mí edad todavía le puedo cantar".

Jorge Barranco García tiene más de 45 años como músico y es el director musical del grupo Tlen Huicani Maderas de la Universidad Veracruzana. Este viernes participó en el coro de la eucaristía de acción de gracias a Santa Cecilia.

Desde temprana hora, músicos de distintos géneros se dieron cita en la Catedral Metropolitana de Xalapa / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"Nosotros tenemos la tradición de parte de mi papá que traía mañanitas casi por 30 años consecutivos (...) este día es algo bien bonito y si no viniera a dar gracias a Dios no me sentiría completo, para mí la música es nutrir el alma y el corazón, no es trabajo, es un deleite, yo siento muy bonito proyectar lo que he aprendido en tantos años y ver que toco los corazones de mucha gente".

A las 12:00 horas el padre Ignacio Barrera, Párroco de la Catedral Metropolitana de Xalapa presidió la misa / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Originaria de Poza Rica, junto con Victor Manuel Sánchez también músico, llegó Cinthya Cárcamo cantante de Sonora y Sigue la Cumbia, tiene 27 años como interprete y entre lágrimas de emoción dice que la música es su pasión y que cada que sube al escenario entrega todo lo que siente y siempre lo hace con amor.

A las 12:00 horas el padre Ignacio Barrera, Párroco de la Catedral Metropolitana de Xalapa presidió la misa con la que acudieron a darle gracias y los llamó a seguir haciendo música.

"Sigan cantando y sigan haciendo música porque la música alegra el espíritu, decía San Jerónimo que el que canta ora dos veces (...) la gente mala no canta, la gente buena canta, muchas felicidades a ustedes y sus familias", les dijo el padre en la homilía.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️