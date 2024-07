Abogadas y abogados veracruzanos confían en reformas y el acceso a la justicia

Como entusiasmante, llena de retos y satisfactoria, definen la abogacía, abogados y abogadas veracruzanas quienes confían en que las reformas que se plantean al Poder Judicial, no representen un retroceso en el acceso a la justicia y signifique un beneficio para todos.

En el marco del Día de la abogacía que se conmemora este 12 de julio, litigantes opinaron sobre su ideal de justicia y lo que los motiva a buscarla en su ejercicio profesional.

Abogada pide fortalecer el sistema de justicia

Gabriela Rasgado Martínez se dijo apasionada de su labor y refirió que, aunque se han dado importantes pasos, ahora esperan que se siga fortaleciendo el sistema de justicia.

La verdad es que es una satisfacción enorme, en realidad hasta hace poco tiempo yo no sabía que era algo que me apasionaba, sino que, mi primera profesión es la que me llevó al derecho y específicamente, aunque he ido a lo largo de estos casi dos años que llevo ejerciendo he explorado diversas materias, en realidad el derecho penal es lo que me apasiona

Gabriela define con una palabra al derecho y la abogacía y dice que es "entusiasmante", además de si bien reconoce que falta mucho por hacer, confía en que se siga avanzando y no que se retroceda.

Para ella, el ideal de justicia es que cuando les asiste la razón, el órgano jurisdiccional se las dé y en su momento, si llegase a impugnarse, se confirme por quienes están arriba de los propios jueces.

La abogada Gabriela Rasgado Martínez se dijo apasionada de su labor / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Eso en realidad es a lo que todo abogado aspira. Las reformas yo creo que es un tema supremamente complejo. Lo que sí estoy segura es que el sistema de justicia que se ha venido creando, que se ha venido fortaleciendo, tiene que buscarse la manera de fortalecerlo más.

Precisó que no es destruyendo el sistema de justicia que se tiene y volverlo a erigir o querer erigir sobre esas piedras como se va a hacer una buena reforma, “sino que creo que es buscando, de verdad, los mejores perfiles dentro de quienes ya saben impartir justicia”, abundó.

Abogada se pronuncia por un ideal de justicia con equidad

Lizbeth Cruz Hernández por su parte dijo que ser abogada, en este momento dentro del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, es para ella, ser un canal de la justicia hacia la sociedad y en particular las mujeres.

Sostuvo que los retos de su labor los vive diariamente dentro del Instituto donde labora, pues son muchas las barreras para acceder a una justicia pronta y expedita.

Va a sonar un poco ya repetitivo, pero pues es un poco el machismo, la violencia de género que se vive, porque a veces ya también las instituciones están tildadas de eso, entonces es una barrera para acceder a lo que es una justicia pronta y expedita

Su ideal de justicia, añadió, es que se base en el principio de la equidad, que todos y todas tengan derechos y se aproximen a ella.

“Que todos tengamos lo que son nuestros derechos y lo que nos toca, eso para mí es la justicia. Sobre las reformas yo considero que existen y deben existir porque la sociedad es evolutiva y se tiene que adecuar la ley, se tiene que adecuar a la sociedad, no a la sociedad de la ley”.

De las cosas que más disfruta de su trabajo, dijo, es que las usuarias, salgan contentas de lo que logran y que tengan así las herramientas de empoderamiento, “de que ya van divorciadas o que se resolvió algún tema de violencia económica, que es la más popular aquí, se podría decir. Vienen muchas usuarias a quejarse de eso, pero ya cuando vienen que ya tienen pensión o que ya se divorciaron o que ya, junto con las psicólogas, avanzamos en el proceso y le damos herramientas para que tengan un empoderamiento. Creo que eso es lo que más me gusta”.

¿Qué opina un abogado sobre las reformas al PJF?

Martín Alemán Espinoza tiene 12 años ejerciendo la abogacía y dice que desde pequeño pensó en ser abogado, aunque su primera carrera fue pedagogía.

La verdad me gusta mucho la satisfacción que uno realiza cuando provoca una sonrisa en las personas, algún logro, alguna satisfacción que se le da a las personas en ocasiones ya sea por bienes hereditarios, por bienes mancomunados o hasta por divorcios también

Para él, su ideal de justicia es la repartición exacta y equitativa de los bienes de las personas, “lo justo y lo que corresponde a cada quien”.

Martín Alemán Espinoza tiene 12 años ejerciendo la abogacía y se dijo orgulloso de su profesión / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Es lo que uno busca siempre tener para los demás no tener lo malo sino sencillamente lo justo que nos corresponde eso es para mí lo que siempre he procurado yo en mis asuntos es tratar de que sea lo justo para todos".

Sobre las reformas al Poder Judicial opinó que deben de ser cautelosamente analizadas y priorizar el conocimiento, experiencia y capacidad de quienes la imparten.

"Porque obviamente no se trata de, mi opinión muy personal, no es de que se tenga que hacer por voto de elección popular sino por las personas que realmente tengan el conocimiento básico de lo que es un legado constitucional (...)".

¿Qué esperan los abogados de las reformas al PJF?

Jaime Ronzón Ortiz con 16 años ejerciendo, coincidió en que es satisfactorio ser garantes del derecho y en que se espera que las reformas al Poder Judicial beneficien a la población.

Esperamos que las próximas reformas beneficien al pueblo y nos beneficien también como litigantes, justo eso. Tenemos que venir por ahí a los foros para que nos expliquen perfectamente el contenido de las mismas.

Jaime Ronzón Ortiz con 16 años ejerciendo confía en que reformas beneficien al pueblo / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Agregó que aunque no las conoce de fondo, "creo que es una buena oportunidad sus foros que se van a realizar para que podamos conocer de las mismas y en su momento participar de estas".

Para él, el igual de justicia es el entorno humanista, "pero sobre todo la equidad debe existir en cuanto al derecho".

Las y los abogados esperan que este día sea de festejo y que la pasión y dedicación por la labor que desempeñen sea por muchos años más.