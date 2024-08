Maltrato psicológico de hijos o familiares es el más común hacia adultos mayores

Cerca del 80 por ciento del maltrato que pueden vivir adultos y adultas mayores es psicológico y los primeros maltratadores son los hijos o la familia, lo que, a decir de Rita Margarita García López, médica de la Quinta de las Rosas y encargada del programa de la coordinación de la Prevención de la Discapacidad en las Personas Adultas Mayores, es grave y preocupante.

Ante esto, llamó a los hijos y a la familia a dejar ser a las personas mayores como quieran ser, apoyarles, compartir con ellos y socializar para que no se vuelvan invisibles.

Sostuvo que el ideal es que las personas mayores, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, sean física y emocionalmente saludables | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Que no los aíslen. ¿Qué sucede muchas veces? Que a veces hasta viven con los hijos o cualquier otro familiar y qué pasa, se vuelven invisibles y entonces viven en compañía, pero en una soledad, que es peor que si estuviera solos”.

¿Qué es lo ideal para los adultos mayores?

Sostuvo que el ideal es que las personas mayores, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, sean física y emocionalmente saludables.

Además, aprovechó para recomendar a no esperar una herencia o un trámite de los adultos mayores y a ellos, ser felices y disfrutar en vida lo que tengan.

“No estén pensando, ¿qué le voy a dejar a mi hijo o a mi hija? Disfrútenlo, disfrútenlo, que ya todos nos está costando hacer ciertas cosas. Entonces, los hijos, diría, no violencia, no maltrato. Hay que recordar que el maltrato no solo es físico, el maltrato es psicológico, el maltrato es estructural”.

Cerca del 80 por ciento del maltrato que pueden vivir adultos y adultas mayores es psicológico y los primeros maltratadores son los hijos o la familia | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Sostuvo que el maltrato estructural es otra realidad, porque quienes trabajan en alguna dependencia incurren en ello al no atenderles o tratarles con respeto.

“Cuando los que trabajamos en alguna dependencia, hacemos un maltrato estructural a las personas mayores, simplemente con no darles los buenos días, no atenderlos, el gracias, el por favor”.

Rita Margarita García López, médica de la Quinta de las Rosas | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Así, aclaró que el 28 de agosto, aunque se ha hecho muy popular, no es el Día de los Abuelitos, sino el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

“¿Por qué? Porque ni todos los abuelos son personas adultas mayores, ni todas las personas adultas mayores son abuelos. Entonces, es el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores”.