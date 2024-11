Una vida siendo carteros: Jorge Vela y Julio Trujillo recorren Xalapa entregando cartas

La pasión por su oficio de cartero es lo que ha conservado activo, por 44 años, a Jorge Vela Cessa como uno más del Servicio Postal Mexicano, asegura que no ha perdido el entusiasmo diario por entregar misivas que llevan buenas noticias para quienes las reciben y se lo agradecen con una gran sonrisa.

Este martes, 12 de noviembre, se celebra el Día del Cartero. Dos de ellos, Julio Cesar Trujillo Landa, con 30 años de trabajo y Jorge Vela Cessa, con 44 años, platican de sus experiencias y los cambios en su actividad que han observado en los últimos años.

Jorge Vela dice que no ha perdido el entusiasmo por ser cartero

Jorge Vela explica que tras 44 años de ser cartero no quiere jubilarse, aunque ya tiene ese derecho, quiere seguir recorriendo las calles entregando cartas, “es mi pasión este trabajo, me gusta comenzar el día sacando las cartas y paquetes de un costal, para después separar y organizar la entrega".

“Con gran ansiedad entregó las cartas que llegan de personas que pagan 7 pesos por un timbre y le mandan tarjetas o fotografías en papel a sus seres queridos o amados”.

Recuerda que entró en los años ochenta porque su familia no tenía para pagarle la universidad y mi padre era cartero. Con orgullo uno de sus hijos siguió la tradición. Desde pequeño recuerda acudir a ayudar a su padre en su trabajo. Así que cuando tuvo la oportunidad de entrar y no lo dudó con solo 17 años.

Explica que en marzo, si llega, cumpliría 45 años como cartero. Él recorre varias colonias, entre ellas, la Ferrer Guardia, de esta ciudad, la zona de Humanidades, entidad en la que entrega un gran número de misivas.

Pongan número en su casa

Comenta que el mayor problema que enfrenta en su trabajo es que hay un relajo en la numeración de las calles. Es una sola puede hallar hasta cinco veces repetido un número

Y eso es lo común en colonias y pues hace que perdamos mucho tiempo

Recorre en su moto varias colonias en un día. Pero antes tuvo que abrir los costales de cartas y otras publicaciones para hacer una distribución adecuada, “porque cuando mucho pasan 7 días de que llega ese costal a que las personas la reciben en su domicilio”.

Recuerda que en su trabajo tienen que ver mucho con el clima y cuestiones como el acceso a las zonas habitaciones en las que entrega, también les afectan las obras viales y los bloqueos.

Expresa que será cartero mientras no pierda su pasión. “No me veo en otra actividad, me gusta recorrer las calles, la ciudad y espero seguir, pero cuando sea necesario buscaré otra pasión, pero ahora sigue siendo feliz entregando cartas que son importantes para las familias”.

Abunda la propaganda

Otro cartero que lleva muchos años en la actividad es Julio Cesar Trujillo Landa. Explica que ha constatado por tres décadas que las familias reconocen su trabajo con un gracias, saben el servicio que les prestan.

Indica que su trabajo ha cambiado porque antes repartían las cartas caminando, pero ahora como la ciudad es grande lo hacen en motocicletas, aunque en la ciudad todavía hay 4 carteros que reparten sus cartas caminando en la zona centro.

Además, todos los carteros en la actualidad portan un aparato que contabiliza las piezas que entregan y la hora en la que lo hacen. Cada cartero que entrega una carta o paquete escanea un código de barras y así se registran.

En su caso, comenta que los mayores problemas que enfrenta son que los persiga un perro o la inseguridad, en las colonias más alejadas.

Indica que con la tecnología que permite una comunicación directa e inmediata, rebasó su oficio, pero siguen vigentes con la entrega de correspondencia para dependencias, empresas telefónicas y financieras.

Pero también hay muchos que optan por enviar una carta más personal previo al 14 de febrero o ahora en diciembre. Asimismo, entregan correspondencia internacional, principalmente, de Estados Unidos.

En el país, señala que entregar una carta ordinaria tarda siete días, en promedio, y solo se pagan 7.50 pesos por el timbre. Pero también está la opción de una carta registrada, en la que quien la recibe tiene que firmar de recibido, con un costo de $15 pesos.

Concluye diciendo que el servicio postal en México es muy económico y seguro, por lo que invitó a las personas a utilizarlo y que se mantiene ahora con la entrega de paquetería publicitaria, recibos de v bancos y otras empresas, de las que en un día regular entregan entre 200 a 300 en su reparto diario.





