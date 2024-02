Ingeniería civil, una profesión dominada por hombres: Reyna Vázquez

Todavía es mínimo el número de mujeres que egresan de la carrera de Ingeniería Civil y logran integrarse al mercado laboral, expone Reyna Vázquez Hernández, quien ayer dictó la conferencia “Los retos de la mujer ingeniera”, durante la reunión Regional Centro Oriente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles A.C. “Hay avances, pero son muy pocos todavía”, dijo.

Detalló que solo 20 por ciento de quienes estudian ingeniería civil son mujeres, de ellas solo ejerce el 8 por ciento, porque es una profesión dominada por hombres.

La ingeniera civil remarca que no hay muchos espacios para las mujeres en este campo. “Lo fácil es estudiar la carrera y titularse la dificultad comienza cuando se quiere ejercer la profesión, es un tema complicado”.

Explicó que las complicaciones comienzan cuando las mujeres comentan en su familia que quieren ser ingenieras civiles. “Te quieren convencer de que no podrás porque son muchas matemáticas, que es un tema de hombres y que tu esposo no te dejará ejercer. Todo eso te explican en tu primer entorno. O vas a ser madre o ingeniera”.

Tras lograr vencer ese primer obstáculo, detalla, después llegan al aula donde conviven con mayoría varones y logran titularse, por mención homérica o promedio. ¿Y qué pasa? “Llegas al área laboral, entonces te enfrentas a estereotipos de género, donde se dice que las mujeres son débiles y el hombre debe mandar y llevar la batuta. Es complicado que te contraten y luego viene el acoso laboral y sexual. Porque te dicen que te van a contratar porque eres bonita, pero estarás en la oficina cercana al jefe”.

Reyna Vázquez Hernández narra que cuando le dices al encargado de la obra que quieres ser estructuralista y estar en la carretera, eso ya no es posible.

“Entonces esos son los grandes retos, porque si logras esos objetivos y entras al área laboral, regularmente por méritos porque eres una excelente profesionista, entonces se te cuestionan porque dicen que fue porque algo hiciste para ser la directora de obra o gerente”.

Solo 20 por ciento de quienes estudian ingeniería civil son mujeres, de ellas solo ejerce el 8 por ciento | Foto ilustrativa: Pixabay

Situaciones difíciles

Después de todo eso, agrega, viene el tema de la maternidad. “Cuando sabes que estás embarazada te piden retirarte de la obra. Entonces ya no te dan trabajo porque ahora te mandarán a traer de la guardería o escuela. Después cuando no tienes con quién dejar a tu hijo pues entonces debes decidir si dejar la carrera o volverse empresaria. Porque no te dan oportunidades en el sector laboral”.

En su caso, tras pasar todo eso se decidió y creó su propia empresa. “Yo soy madre, ingeniera civil y empresaria”. Hoy se dedica a hacer carreteras, muros, estructuras.

Resalta que todos esos y más son los retos que enfrentan las mujeres en la profesión de ingeniería civil. “Cuando te quejas te acusan de ser muy feminista y que se exagera. Lo que no entienden es que no queremos que nos den más o un trato distinto, sino un trato igual y que se visibilice ante las autoridades para que se apliquen las leyes de equidad de género en empresas”.

Precisa que esas leyes existen y se aplican en algunos ámbitos, pero en el caso del sector de la construcción no es así.

Si visitan una obra, agrega, se darán cuenta que el 99 por ciento son varones. “Es difícil porque cuando logras llegar a una obra, los trabajadores te dicen que a ellos los manda un hombre, es cuestión cultural”.

Pese a todo lo narrado, Reyna Vázquez dice que la ingeniería civil es su vida y espera que en el corto plazo más mujeres accedan a esta profesión. Porque hay que romper los esquemas sociales y culturales actuales y por ello sigue en la lucha.

Comentó que en el país, la primera mexicana que egresó de esta carrera fue Concepción Mendizábal en 1930. Así que hay un retraso en los espacios, pero seguirá en la lucha y expresando la problemática que enfrentan las mujeres que optan por estas carreras que son principalmente de hombres.

La ingeniera Reyna Vázquez Hernández es parte del comité del Colegio de Ingenieros Civiles "Carlos Nachón Aguirre".