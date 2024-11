Sin pago digno: Artistas de Xalapa celebran la música con pasión, pero carecen de apoyos

El 22 de noviembre, Día Mundial del Músico, los artistas de Xalapa lo celebran con el entusiasmo de hacer lo que les apasiona, pero en un contexto donde los desafíos cada vez son más y prevén aumenten en los próximos años con la reducción del presupuesto a la cultura en México.

¿Qué retos enfrentan los músicos en México?

Falta de espacios para presentarse, difícil acceso a los pocos apoyos institucionales, mayor demanda de ser un buen músico, pero también generador de contenidos, publicista, productor, gestor y administrador, más la actividad que muchos realizan para sostenerse económicamente, son algunos de los retos mencionados.

En consulta, coinciden en algo: las dificultades para desarrollarse en esta manifestación artística son las mismas en 2024 que en otros años, sin embargo, se acentúan al haber un incremento de propuestas, en los distintos géneros y subgéneros.

En la actualidad, expone Armando Mora, hay más cantantes clásicos y, como sucede en todo, “cuando aumenta la oferta se debe cuidar aún más la calidad; aclara, esa es ley de vida: lo que hagas, hazlo bien”.

El 22 de noviembre se celebra el Día del Músico por ello se tocan canciones a la Santa Cecilia en la Catedral de Xalapa / Foto: René Corrales | David Bello / Diario de Xalapa

“No nada más es quejarse de la falta de oportunidades. Dentro de la gran cantidad de artistas, el reto es tener el nivel y el respeto hacia el arte que la ópera requiere, con preparación en lo vocal, musical, histriónico, actoral; un artista de ópera es alguien muy completo”, declara.

Se refiere además a la falta del apoyo de las instituciones y de los gobiernos; aunque él afirma haber contado con ciertos estímulos, cree importante entender que en el arte, los gustos son individuales y subjetivos. Indica...

A pesar de todas las circunstancias, no debe decaer el ánimo. Hay que procurar la formación y ser respetuoso con el público

Saturación de carteleras

Matus, bajista en Black Hate y vocalista y bajista de Alfa Eridano Akhernar, banda de black metal, opina que más allá de dónde se haga la música, hay una saturación de conciertos y presentación de bandas internacionales.

Para las nacionales, locales y las más pequeñas es más complicado poder tocar en festivales; si además coinciden las fechas con presentaciones donde una local es la estelar, el público normalmente se decide por ir a donde hay un cartel mundial, comenta.

“Cada vez es más difícil tener tiempo para hacer todo lo que implica tener una banda. No solo es hacer la música, es ser muy constantes, buscar dónde tocar, dónde grabar, quién te entreviste y atender las redes sociales, el video, la historia el reel”.

En consulta, coinciden en algo: las dificultades para desarrollarse en esta manifestación artística son las mismas en 2024 que en otros años | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

A lo mencionado añade que la mayoría no están dedicados al cien por ciento a la música; desempeñan un trabajo para tener cierta estabilidad económica, lo cual complejiza cumplir todos los requisitos para mantenerse en la escena.

Jorge González Álvarez, músico y coordinador junto a Shantal Pantoja del festival La Festa Antiqua, dedicado a música medieval, renacentista y barroca, señala como un logro el poder haber celebrado su edición 2024 con el apoyo del gobierno local para tener como sede un teatro digno.

Sin embargo, anota, es necesario que las autoridades se involucren en la difusión, en la convocatoria de acercar a los públicos a los foros y teatros, pues en su caso, todo el programa fue con actividades gratuitas.

“Los festivales le dan realce a la ciudad, ayudan al comercio local, a la visita de personas de otros estados y hasta países; nosotros pagamos publicidad, pero es necesario ser colaborativo, no nada más dar el espacio; tiene que ver con lograr más impacto en el programa de cultura de paz que tienen los gobiernos actuales”.

El 22 de noviembre, Día Mundial del Músico, los artistas de Xalapa lo celebran con el entusiasmo de hacer lo que les apasiona | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Jorge González, además de señalar la reducción a cultura para 2025, a nivel nacional, opina que al músico y artista en general se le obliga cada vez a ser más independiente.

Otro punto es el del consumo del arte en Xalapa y la falta de coordinación entre los programadores institucionales y de la iniciativa privada.

“La gente no está acostumbrada a pagar un boleto porque hay mucha actividad gratuita. Uno como artista quiere manifestarse y, en esa parte romántica, regala su trabajo, aun cuando paga en su producción, en un alquiler y sus gastos diarios”.

La capital del estado, añade, “está repleta de artistas y de todos los lenguajes artístico, pero no es consumible al cien por ciento. Urge que no coincidan fechas de eventos gratuitos con otros con costo propuestos por artistas independientes, porque por muy baratos que sean, no tendrán el impacto deseado”.

“No estoy triste por lo que viene, porque de una u otra forma hemos aprendido a sobrevivir solos, pero cada vez será más difícil. Aunque estemos remando contra la corriente, seguiremos mostrando nuestro quehacer”, promete.

Eduardo Carlos Juárez, director de la Orquesta Filarmónica de Xalapa, reitera que el tema de la obtención de recursos es el gran desafío del arte en general.

De hoy y de siempre, dice, para luego añadir que a él le interesa también pensar en el público infantil, para formar al público del futuro.

Al referirse al arte académico, cree que están ante la necesidad de variar la oferta.

Músicos de Xalapa y la región celebraron ayer su día agradeciendo a Santa Cecilia | Foto: David Bello

“No podemos dedicarnos nada más a obras escritas hace más de 200-300 años. Se seguirán tocando durante mucho tiempo más, porque hay algunas incluso que son patrimonios culturales, pero ante el hip hop y reguetón, los músicos académicos debemos buscar otras formas de estar en contacto con el público”.

En música tradicional, el sonero y arpista Carlos Rojano Sangabriel dice celebrar el Día del Músico de una manera agridulce, pues en pláticas con colegas concluyen que hay un interés por escuchar sones jarochos, huastecos y fusiones, pero por otro lado, se sienten utilizados.

“Las autoridades de cultura y los gobiernos nos invitan a presentaciones y festivales; generalmente no hay un pago digno, somos parte de su agenda que manejan con línea en lo identitario, la raíz indígena y la indumentaria de pueblo”.





