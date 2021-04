Día del Niño: extrañan festejos en la escuela, pero les gusta estar en casa

Veracruz, Ver.- Yaretzi Herrera Aguilar es una niña de 8 años que además de disfrutar su niñez entre juegos, tiene muy presente el sentido de responsabilidad, la colaboración y el valor de la familia.

La niña cursa el segundo grado de primaria como todos los niños de Veracruz, a través de clases a distancia.

En su caso, utiliza la plataforma Zoom en promedio dos horas diarias, para después dedicarse a realizar sus tareas escolares y posteriormente lo que llama “deberes de la casa”.

“Me levantan, bajo a desayunar y me pongo hacer mis deberes de la escuela y mis deberes de la casa. A las 9 de la mañana por zoom y termina entre 10:00 y 12:00, si me dejan tarea después de zoom la hago y si no desayuno antes de hacer el Zoom bajo a desayunar y después del desayuno hago los deberes del día”, dijo.

Su rol lo tiene muy presente y aunque a veces le disgusta, presume que es la responsable de sacar la basura de los botes que hay en su casa y colocar el papel de baño cuando falta.

“Los sábados son de limpiar la casa, cada cosa hay que moverlas y volver a ponerlas en su lugar, también es de pasar el trapeador y lavar las cosas, sacar la basura y poner el papel de baño nuevamente”, comentó.

Pero, además, platica sin mostrar algún pesar sobre otras labores que realiza para ayudar a su familia, como es contribuir en el cuidado de sus abuelitas Lulú y Xóchitl.

Ambas son adultas mayores con algunas complicaciones de Salud, Yaretzi procura hacerse tiempo entre sus actividades de niña para pasar un momento con cada una de ellas.

Les ayuda a ir al baño, les lleva agua y comida, además de platicar con ellas y escucharlas.

“Sacar la basura de los botes de la casa y poner el papel del baño, también les pongo agua a mis abuelitas, mi abuelita Xóchitl necesita más atención porque se lastimó la rodilla y debe estar en cama, por eso yo la acompaño al baño y paso tiempo con ellas, con mi abuelita Lulú y mi abuelita Xóchitl”.

“Ahorita con mi abuelita Xóchitl enferma yo me preocupo más con ella, porque a veces siento que el día de mañana ya va a estar curada y ya va tener mucho tiempo”, expresó la infante.

Con el mismo empeño, cuida a sus mascotas, procurando que tengan comida, agua y un lugar limpio. Yaretzi tiene un perrito y dos gatos, que se llaman Junior y Tabata.

Yaretzi espera con alegría el Día del Niño, pero dice que espera más que se termine la pandemia, para salir a pasear como lo hacía antes de que se impusiera la emergencia sanitaria.

Foto: Cortesía | Patricia Aguilar

A su corta edad, sabe que debe de guardar confinamiento para evitar contagiarse y evitar contagiar a alguna de sus dos abuelitas.

Sobre el regreso a las aulas, entre risas picarescas dice que prefiere tomar las clases a distancia porque a veces a la maestra se le olvida pedir la tarea. Pero por otra parte, afirma que extraña a sus compañeros y fiestas como la del Día del Niño, antes de la pandemia.

“Ya que acabe la pandemia me gustaría salir a pasear o salir a comer, pero ahorita con mi abuela no podemos porque ella está enferma. Pero antes de que viniera la pandemia, el año anterior, me regalaron una muñeca y un vestido muy bonito, también en la escuela me celebraban, es algo que extraño mucho, mucho”, puntualizó.