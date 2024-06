Sin referentes pero con mucho amor, padres de Xalapa buscan asumir una paternidad distinta

En el Día del Padre, algunos papás radicados en Xalapa, con vida en pareja y no mayores de 50 años, confirman tener el propósito de asumir su paternidad de una manera distinta a la que les tocó vivir, pero coinciden en que su mayor preocupación es no hacerlo bien porque no cuentan con referentes.

¿Cómo es el rol de padres en la actualidad?

Además, consideran como un gran desafío las jornadas laborales prolongadas y la poca empatía de los patrones para otorgar permisos si se trata de asuntos familiares.

Creen que como la crianza y los cuidados han estado ligados a las mujeres, cuando solicitan licencias con este motivo les llegan incluso a hacer bromas. También les sugieren que los resuelvan sus mamás o parejas.

En los padres consultados, persiste el rol principal de proveedores, lo cual los lleva a dedicar más tiempo a sus empleos o buscar algunos ingresos extra. Exponen como una dificultad el poner reglas y hacerlas cumplir, pues dicen no saber cómo ser comprensivos y afectivos, y al mismo tiempo marcar límites.

Además, mencionan que en sus hogares, por la protección de las madres con los hijos, se dedican más a llevarlos a la guardería o escuela, y a hacer tareas.

Como confuso describen el hecho de ser recibidos en sus casas con las quejas del día, con la figura de quien pone orden o disciplina.

En general, hay una idea coincidente: lo están intentando guiados por el amor a sus hijos, con más temores que certezas y con la paciencia de sus parejas.

Este año se conmemora el Día del Padre el 18 de junio | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

José Manuel Escamilla López tiene 37 años de edad y dos hijas, Marifer y Alondra, de ocho y diez años de edad. Comparte que su pareja perdió el empleo durante la pandemia y él se encarga del gasto familiar.

El docente en dos escuelas particulares dice trabajar en el turno matutino y vespertino, situación que lo limita para hacer actividades de crianza. Por la ubicación de su casa y el tráfico de la ciudad, llega a su domicilio pasadas las nueve de la noche y sale temprano, antes de las 7 de la mañana.

“No es que no quiera estar con mis hijas. Por el momento no puedo acompañarlas en sus tareas o tener más cercanía con ellas, pero los fines de semana salimos a caminar, vemos películas o jugamos. Nos gustan mucho los juegos de mesa”, expresa.

Juan Manuel recuerda que cuando era niño, su papá los abandonó a él y a sus dos hermanas, y su mamá fue quien migró de Martínez de la Torre a Xalapa para tener un mejor trabajo. No tuvo una figura paterna.

En general, hay una idea coincidente: lo están intentando guiados por el amor a sus hijos | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Yo quiero algo diferente para mis hijas y sí me gustaría dedicarles más tiempo. No se puede, pero tengo la tranquilidad de que mi esposa está con ellas. Si encuentra trabajo, veremos cómo organizarnos, ya lo pudimos hacer antes y no estamos cerrados a nada. Mi mamá me enseñó a hacer comida, a tener limpia la casa y no tengo problemas con eso”, declara.

Martín Sánchez Ocampo, de 44 años, es papá de dos adolescentes de 14 y 16 años. No sabe nada de quién fue su padre porque es un tema que su mamá no toca. Dice tener interés de saber quién es y por qué nunca se ha acercado.

Para el taxista xalapeño, la paternidad “es una escuela”. Describe como una bendición contar con una pareja que contribuye económicamente, porque de esa manera han podido estar con sus hijos y guiarlos.

“Yo los llevo a la escuela y voy por ellos. Su mamá entra a las 7 y yo les hago su desayuno, siempre desayunamos juntos. La comida la hace mi esposa en la noche y ahora que ya están más grandes los chamacos, nos repartimos lo de la casa. Todos le echamos montón”.

Consideran como un gran desafío las jornadas laborales prolongadas y la poca empatía de los patrones para otorgar permisos si se trata de asuntos familiares | Foto: David Polo | Cuartoscuro.com

El mayor miedo de Martín es ser víctima de la inseguridad, enfermarse o tener un accidente y “faltarle” a sus hijos, asegura que para él su familia es lo más valioso, y aunque no sabe si es un buen padre, afirma dar su mayor esfuerzo.

Carlos Garrido Cruz recién cumplió 49 años y al preguntarle cuál es el mayor reto que enfrenta como papá sin dudar dice que ser firme y al mismo tiempo comprensivo.

“Tenía 10 años cuando mi papá se fue y formó otra familia. Fue lo mejor. A mis hermanos y a mí nos pegaba, y a mi mamá la maltrataba mucho. Estaba chavito pero juré nunca ser como él”.

“El problema es que soy llorón, entonces mi esposa se queja de que soy consentidor, solapador, y me toca lidiar con eso. Mi hijo mayor ya terminó su carrera y el otro esta todavía en la universidad. Nunca les pegué pero la verdad es que cuando se ponían ‘al brinco’, mi esposa ponía orden”.

El Día del Padre, el herrero Mario Flores García sí celebrará. Sus hijos de 23, 28 y 30 años, desde que trabajan, le hacen una comida y lo consienten. Declara que le falta mucho para ser una buena persona, pero cree que si hay esas muestras de parte de sus hijos, no estuvo tan perdido en la crianza.

Ahora toca seguir a su lado porque, dice con una carcajada, “ya no se quieren ir, no’más traen perros a la casa”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el censo de 2020 en México había 44.9 millones de hombres de 15 años y más. De ellos, 21.2 millones (47 por ciento) se identificaron como padres. La edad promedio fue de 45 años.

Por grupos de edad, 26 por ciento de esta población tiene entre 40 a 49 años, 25 por ciento tiene entre 30 y 39 años, 35 por ciento reportó contar con más de 50 años, 13 por ciento está en el grupo de 20 a 29 años y 1 por ciento de los padres identificados tiene entre 15 y 19 años.