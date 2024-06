Necesario reeducar para la construcción de paternidades responsables: psicólogo

En la construcción de nuevas masculinidades y paternidades responsables es necesario generar conciencia en los hombres sobre la importancia de la ternura, la inteligencia emocional, la corresponsabilidad en lo doméstico y los cuidados, así como en el buen trato y prevención de la violencia, indica Mario Torres Osorio.

El psicólogo y terapeuta familiar, fundador del colectivo Hombres Responsabilizándose de su Vida (HR-Vida Xalapa), opina que para avanzar en este tema es necesario llegar a las escuelas, a los centros laborales y a los distintos ámbitos de la vida.

¿Qué se necesita para construir nuevas masculinidades y paternidades responsables?

Considera primordial reeducar en la resolución de problemas con métodos pacíficos, renunciar a la violencia, generar el compromiso de dialogar y escuchar, estar presentes en las familias, así como relacionarse de una manera distinta con las mujeres.

“Con ellas la relación es de dominio cuando debe ser de colaboración. Es evidente que la conciencia de las mujeres es mucho más avanzada y por eso demandan el fin de la violencia”, expresa.

Por el contexto en el cual les toca crecer a los hombres, expone que la mayoría no logra comprender los distintos tipos de violencia. En 22 años de trabajo, observa que ellos suelen presentar ansiedad y temor cuando se congregan con otros hombres para hablar de sí mismos o ser autocríticos.

“Desde pequeños, a la gran mayoría se les habla con rudeza, se les aleja más pronto de la ternura de las madres con calificativos despectivos si quieren estar apegados a ellas, y cuando son grandes y se reúnen, hay una relación de competencia y de humillación”, declara en entrevista con motivo del Día del Padre.

“Si el hombre no se muestra decidido, fuerte, arrojado, corre riesgo de ser calificado como ‘poco hombre’, una frase a la cual, por la construcción social, hay miedo y rechazo”, afirma.

Paternidades

En el caso de las paternidades, señala que han estado relacionadas con proveer, si es que lo hacen, y cuidar a los hijos apenas empieza a ser considerada una labor de los hombres, a pesar de ser esencial para la autoestima del niño y su desarrollo.

Observa a cientos de generaciones expuestas a relaciones de padres violentos o ausentes porque al separarse de la pareja se olvidan también de la familia, o padres emocionalmente ausentes que no han aprendido a reconocer ni sus emociones ni sus sentimientos.

“La mayor parte de los hombres no tuvimos ternura de parte de nuestros padres. Hay un tabú al contacto físico, incluso hay quienes creen que hacerlo contribuirá a la homosexualidad. No hay caricias, no hay afecto, no hay ternura en el trato”, menciona.

Entre los retos, apunta, está dejar a un lado los tabúes del contacto físico, pues este y las miradas está relacionados con las hormonas que propician el apego, la alegría y la felicidad.

“La percepción es la de un padre enojado, un hombre violento en lenguaje y acción, que descalifica, que castiga y humilla. Es necesario cambiar, validar a nuestros hijos, acompañarlos amorosamente, guiarlos, involucrarse en su desarrollo y actividades cotidianas”, indica.

Otras recomendaciones son estimular la imaginación y creatividad, guiarlos sin prejuicios relacionados con roles de género, estimular las habilidades sociales, así como relacionarse con afecto pues, reitera, esta última es una de las acciones con mayor ausencia.

En cuanto a la violencia, subraya que puede ser una problemática que incluso puede derivar en trastornos postraumáticos para los hijos.

Para evitarlo, llama a quienes viven en pareja a tener un trato respetuoso, sin violencia en el lenguaje y mucho menos física, con resolución responsable de los conflictos y con demostraciones afectivas.

En caso de estar separados, exhorta a buscar llegar a acuerdos para que los hijos pasen tiempo con mamá pero también con papá.

Menciona que los hijos que están con papá y mamá en entornos sanos tienen mayor probabilidad de éxito y mejor salud mental que quienes son abandonados, violentados o testigos de violencia.

Red de apoyo

Mario Torres Osorio se pronuncia por una urgente perspectiva de análisis crítico de las consecuencias de la masculinidad hegemónica y entre los recursos a tomar en cuenta nombra al grupo Hombres Responsabilizándose de su Vida.

Los exhorta a ser más abiertos a las redes de apoyo, al autoconocimiento, el fortalecimiento de la autoestima y la comunicación.

Hay sesiones para trabajar en las nuevas masculinidades y tener una mejor relación con la familia, los miércoles de 17:30 a 20 horas, en Xalapa, y los sábados de 17 a 19 horas, en Coatepec. Se puede obtener mayor información con llamada o mensaje por WhatsApp al 22 81 19 30 87. También por este medio se pueden solicitar pláticas.

Desde el colectivo, que está por cumplir 22 años de trabajo, el psicólogo informa que ya trabajan en una próxima capacitación para facilitadores de información y generar conciencia de la importancia de la deconstrucción.