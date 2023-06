Ser padre también implica sacrificio; ¿tú celebrarás su día?

Celebrar el Día del Padre debe ser importante en una sociedad tan lastimada en cuestión de valores familiares; aunque no se le otorga la misma importancia que al de la Madre, “porque ellas están más unidas a los hijos, pero sí hay que honrar a los que están presentes y porque así se fomenta una paternidad responsable”, consideran padres e hijos entrevistados.

Ser padre es una actividad que implica sacrificio y trabajo diario, exponen papás sobre este festejo. La actividad comercial se impulsa un poco con la oferta de distintos productos como carteras, cinturones, zapatos, camisas y pantalones, ropa interior, pero no se prevé un alza mayor al 20 por ciento por este concepto.

David Rodríguez comenta sobre que no se le da la importancia necesaria a este festejo, “en lo personal es importante porque en mi familia siempre nos festejan, pero tampoco es un secreto que el Día de la Madre es especial, es con la que se convive más con ella, porque la función del padre ha sido la de llevar el sustento y se ausentaba, pero en la actualidad es una realidad que hay muchos padres que no están presentes en la vida de sus hijos y es malo”.

Padre de dos pequeños, expone que es una realidad que en la actualidad hay muchísimas familias disfuncionales y que un gran número de padres no están presentes en la vida de los hijos, “pero no hay que generalizar”.

Negocios planean ofertas para el Día del Padre | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

Además, don Emilio Rodríguez, quien tiene tres hijos, comenta que este festejo está muy impactado por la economía de las familias. “Pero también es real que en muchos hogares solo está la madre, y aunque se acerquen y los mantengan, pues no dejan su huella en la vida de sus pequeños”.

Como padre de tres hijos en edades adolescentes y universitarias se considera muy preocupado de su presente y futuro, “me gusta planear nuestros proyectos juntos y me enorgullezco de sus triunfos, pero habemos padres a los que nos interesa estar en todo momento en sus decisiones".

Para los jóvenes esta fecha también es trascendental. De 17 años, Yeshua Hernández, explica que en su opinión es vital tener presente a tu padre; creo que hay que celebrar a padres y madres que realizan su actividad de forma responsable, “porque hay familias con dos mamás, dos papás o solo uno, pero ellos son importantes”.

Para mí no es que sea más importante que el Día de las Madres, uno y otro, básicos; “insisto en que hay que festejar las paternidades responsables. “Y aunque no pienso tener hijos sí creo que es vital que quienes los tengan lo hagan de la forma más adecuada y cariñosa”.

Por su parte, José Quiñonez, de 18 años, comenta que su padre nunca estuvo presente, “pero yo sí seré un padre responsable cuando me toque, así que creo que es bueno celebrarlos para reconocer su trabajo”.

Andrés, de 17 años, señala que para él que no estuvo presente su papá también aspira a cambiar el patrón familiar “y creo que seré un papá que siempre estaré para apoyarlos”.

Por lo mismo, ahora el festejo no representa mucho, pero en el futuro podrá cambiar de opinión. Opinó que la responsabilidad no solo es estar ahí, sino ser parte primordial de la vida de sus hijos.

Por su parte, Moisés García, expone que su plan es ser papá y ser uno responsable, porque aunque el mío estuvo ahí, pues como tenía que trabajar casi no lo veía, “pero recientemente dejó de laborar y ya está más presente. Es primordial que estén cuando se les necesita, pero he aprendido que los hermanos mayores pueden ayudar mucho a formar a los más pequeños cuando el padre no lo está tanto”.

La presencia del padre siempre es importante en el desarrollo de los hijos, “por eso creo que sí hay que celebrar a los que hacen todo ese trabajo”.

¿Cómo será la actividad comercial?

En comercios del centro se ofertan algunos productos como carteras, cinturones, zapatos, camisas y pantalones, ropa interior, pero los comerciantes no prevén un alza mayor al 20%. Eusebio Martínez, propietario de un comercio de ropa interior, comenta que otros años ha habido un poco más de actividad, “como que este año la situación económica pegó fuerte y las compras están bajas, pero sí espero alcanzar el 20 por ciento de alza”.

Aspecto de las ofertas para los padres | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

Asimismo, establecimientos que venden artículos de piel como bolsas, carteras, cinturones también muestran una mayor actividad, “pues son productos utilizados por los papás y que no tienen un costo tan alto, como zapatos o ropa exterior”, comenta Carla Hernández, empleada del comercio ubicado en la zona del Árbol.

En papelerías hay cajas y bolsas de regalo esperando los clientes; igual que en pastelerías donde se espera que el fin de semana se eleven sus ventas por encima del 30 por ciento, “porque un pastel es el regalo ideal”.

Los negocios más beneficiados por este festejo serán restaurantes que podrían tener un aumento del 10 al 15 por ciento, señala Carlos Luna Gómez, presidente de la Canaco-Xalapa.

Señala que prevén que sábado y domingo mejore la actividad económica, con familias saliendo a festejar el día en parques, restaurantes y cafés, en fin todo lo que tiene que ver con alimentos podrían tener una leve mejoría este fin de semana.