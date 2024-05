Acusan trabajadores veracruzanos retroceso en derechos laborales

Xalapa, Ver.- En el 138 desfile del Día del Trabajo efectuado en Xalapa, afiliados a distintos sindicados y confederaciones dicen afirmar que en lugar de avances, perciben retrocesos en los derechos laborales.

En el caso de quienes forman parte de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) exponen la necesidad de un trato más humano y digno, así como una mejor distribución del personal calificado.

Señalan además la necesidad de la entrega de insumos para poder desarrollar su labor de manera profesional y ética, pues tanto enfermeras como médicos, en muchos de los casos tienen que improvisar para poder dar atención a los pacientes.

Igual que quienes están en el sector Salud, algunos de los trabajadores de embotelladoras y distribuidores de refrescos de marcas comerciales piden un trato digno y mencionan que una calidad de vida también incluye momentos en casa, con la familia o amigos.

En entrevista, comparten que sus jornadas no son de ocho de horas: “Tenemos horario de entrada pero no de salida. Aunque depende de la zona que atendamos, hay comisionistas que llegamos a trabajar más de 12 horas”.

“Es ridículo que hace más de cien años se peleara por jornadas de ocho horas y ahora, muchos sigamos en las mismas”, expresan.

Trabajadores de hoteles, cafeterías y otros centros de servicio dicen percibir que en la actualidad hay más violaciones a los derechos laborales porque la gente se aguanta, “por necesidad”.

“Se aprovechan de nuestra necesidad. No nos ven como humanos, somos simplemente sacadores de chamba, no importa el cansancio, no importa nada, los patrones solo quieren resultados”.

¿Cuáles fueron las peticiones de los trabajadores?

Afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo no solo exponen sino que también exigen recategorizaciones a la fiscal Verónica Hernández Giadáns.

Aseguran que en la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General, la recategorización no se ha cumplido, lo cual significa una vulneración y violación a sus derechos laborales.

Afiliados al SUTSIEEEV exponen no una sino una serie de irregularidades. Enumeran que los directivos no respetan su contrato colectivo, que desde el Estado no hay apoyo al Instituto de Espacios Educativos y están en el olvido, incluidas las personas que ya están en proceso de jubilación.

El Sindicato Unificador del Movimiento Amplio de Trabajadores del Cobaev (Sumat-Cobaev) también exige el pago de prestaciones económicas en la entidad para más de 500 trabajadores, a quienes no les llegan desde hace siete años.

De igual manera, la Central Internacional de Sindicatos, Empresas y Organizaciones se pronuncia por respeto irrestricto al contrato colectivo del trabajo, fuentes de empleo con seguridad, salarios dignos y respeto a los derechos humanos.

En el caso de la sección 87 Coca Cola-Femsa puntualizan que los fondos son de quienes los trabajan por lo que se manifiestan por un rotundo “no a la reforma Afore”.

El Sindicato de Profesionistas Administrativos de la Universidad Veracruzana (Afecuv) también enfatizó en la justicia laboral, la jubilación digna y que se haga extensivo el derecho de integrar el reconocimiento de antigüedad ante el Instituto de Pensiones del Estado.