¿Utilizas preservativo? Aseguran que hay universitarios que no saben cómo usarlo

De acuerdo con la directora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Olga Alarcón Ricardez, en la ciudad hay universitarios que no saben como se usa el preservativo por lo que es necesario seguir haciendo campañas sobre la importancia de tener relaciones sexuales con responsabilidad.

En el marco del Día Internacional del Condón, dijo que dado que el uso del condón sigue siendo un tabú en varios espacios, este es el segundo año que instalan un módulo informativo en el parque Juárez de 8:00 a 15:00 horas.

¿Qué actividades se realizan en el módulo informativo sobre la salud sexual en Xalapa?

“Tenemos lubricantes, vibradores, preservativos tanto femenino como masculino esto es con la intención de que tanto jóvenes, adolescentes y los que no son tan jóvenes, aprendamos a usar el condón, que no le tengamos miedo, que no sea un tabú porque sigue siendo en Xalapa y en todo el mundo el uso del preservativo”, dijo.

La funcionaria municipal refirió que el condón sirve para evitar Infecciones de Transmisión Sexual, así como embarazos no deseados, por lo que se debe crear conciencia al respecto.

Además, se están aplicando pruebas rápidas de VIH en coordinación con asociaciones civiles, la Jurisdicción Sanitaria, así como el DIF Xalapa.

Agregó que desde el año pasado, por invitación de la directivos de los planteles educativos como secundarias, preparatorias y universidades llevan jornadas de información sobre sexualidad.

"Porque lamentablemente hay todavía personas adultas y jóvenes que no conocen sus derechos sexuales, tenemos una cartilla de 16 derechos sexuales que nos habla de lo que tenemos derecho, tener relaciones sexuales es lo más rico que te pueda pasar en la vida, es un placer, pero hagámoslo con responsabilidad".

Así, remarcó que la dirección de Salud y otras áreas llevan pláticas educativas y preventivas dependiendo de la demanda de las escuelas dado que en muchos espacios sigue siendo un tabú.

"Todavía es un pequeño tabú, hemos tenido más apertura en las universidades, aunque parezca increíble, hay universitarios que no saben cómo se pone el preservativo. Pueden pasar a la dirección de Salud estamos atrás del IMAC en avenida arquitectura sin número colonia Represa del Carmen".