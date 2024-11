Veracruz entre los estados con más casos de VIH en el país: Colectivo

Veracruz, Ver.- Con la cápsula documental “Contra todo pronóstico” la comunidad LGBTQ+ busca crear conciencia entre la sociedad sobre el VIH sida al señalar que Veracruz es uno de los tres primeros estados con más casos.

De acuerdo con Miguel Ángel Llinas González presidente del colectivo Soy Humano, el VIH sida no es un tema específico de la comunidad LGBT+ sino que se trata de una enfermedad que cualquier persona activamente sexual y que no se protege, puede padecerlo.

“Se ha creado un estigma desde el comienzo de la epidemia en los 80s pero queremos erradicar esa idea porque el VIH no solo viene de una persona LGBT sino de cualquier persona”, señaló

Sin dar cifras, reconoció que dentro de la comunidad diversa hay casos de personas infectadas con el virus, uno de estos casos es el del protagonista de la cápsula que tras conocer su diagnóstico se deprimió y quedó desahuciado, pero que logró salir de ese cuadro.

Este documental se presenta en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el Sida, como un mensaje de esperanza hacia las personas que pudieran estar pasando por una situación similar y crear conciencia de que cualquier persona puede estar en esta situación.

“Venimos a presentar el estreno de la cápsula documental Contrq todo pronóstico que es una historia verídica de un chico en fase terminal de VIH, que tuvo la oportunidad de recobrar su vida y de hacer una reflexión profunda acerca de lo que es su experiencia con este padecimiento”, expuso.

Insistió que la cápsula documental es para que las personas que sean positivas al virus no crean que el diagnóstico es una condena de muerte, sino que aún tienen posibilidades de continuar con sus proyectos de vida.

Reconoció que dentro de la comunidad diversas se han presentado casos de integrantes que se han privado de la vida por el diagnóstico positivo a la enfermedad por lo que exhortó a la población utilizar métodos que reduzcan el riesgo de contagio y que además se hagan pruebas para conocer su estado serologico antes de que la enfermedad comience a hacer estragos en su salud.

“Es importante la detección oportuna, acompañada de la asesoría psicológica, porque no solo es la discriminación por nuestras preferencias sexuales, sino súmale que tiene el VIH, se quedan sin posibilidades, no saben cómo hablarlo con su familia, con su pareja, piensan que van a morir y este cúmulo de sentimientos los llevan a caer en una depresión profunda, al suicidio, no se apegan al tratamiento, por eso queremos crear conciencia de que no es el fin del mundo”, puntualizó.

La cápsula documental se presentará este sábado 30 de noviembre a las 10:00 de la noche en “La casa de las flores” que se ubica en el callejón Lagunilla en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz.

Este documental se realiza en colaboración con la casa productora “Ajolote Studio”.

Finalmente Llinas González mencionó que según cifras nacionales, Veracruz se encuentra entre los primeros tres estados con más casos de VIH sida y que cada año se presentan hasta mil 500 nuevos casos.