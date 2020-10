Dice López Obrador que destitución de magistrada es un tema de Veracruz

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la destitución de la magistrada Sofía Martínez Huerta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia es un asunto particular del estado de Veracruz.

Al asegurar que no tenía datos, el mandatario federal puntualizó que pediría información para conocer a fondo la situación sucedida el pasado viernes en el Poder Judicial de Veracruz.

Sofía Martínez Huerta | Foto: Archivo | René Corrales | Diario de Xalapa

“No tengo conocimiento sobre esto en particular y es un asunto, pues del estado de Veracruz y de un poder del estado de Veracruz, del Poder Judicial, voy a pedir información, pero no tenía conocimiento”, dijo.

Durante la conferencia de esta mañana se le indicó que la magistrada le hizo un llamado público para que volteara a ver a Veracruz y se percatara de las situaciones adversas que están sucediendo; sin embargo, López Obrador aseveró que no tenía conocimiento de ello.

Al respecto, mencionó que lo que siempre ha planteado es que los tres poderes se deben renovar y tiene que existir autonomía e independencia, además de que en cada uno de ellos es indispensable procurar que no haya corrupción.

“Que no haya corrupción en el poder Legislativo, que no haya corrupción en el Poder Judicial y que no haya corrupción en el Ejecutivo, pero eso lo tiene que hacer cada poder. En el caso del Poder Judicial federal para eso existe el Consejo de la Judicatura que es el órgano encargado de sancionar a jueces, a magistrados, ministros de conductas inadecuadas, cada poder tiene que hacer y esta revisión del funcionamiento de los servidores públicos”, agregó.

El viernes pasado, tras haber sido destituida del cargo como presidenta del Poder Judicial, la magistrada Sofía Martínez Huerta aseguró que recurriría a las instancias legales correspondientes para defenderse ante la ilegalidad en la que se incurrió para separarla del cargo que ocupaba desde diciembre del año pasado.

#ConferenciaPresidente | Lunes 26 de octubre de 2020 https://t.co/nH77YAePrm — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 26, 2020

De la misma forma, dirigió un mensaje al Presidente de la República, “le hago un llamado al Presidente de la República para que eche una miradita al estado de Veracruz y vea lo que está sucediendo, yo creo que hay muchas personas que podemos darle pruebas fehacientes de lo que están haciendo personas que dicen respaldarlo, es lo que le pido con mucho respeto, que nos convoque y los que estamos fundamentados podemos darle elementos”.